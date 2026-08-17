Galatasaray'dan Bensebaini için hamle hazırlığı

Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund'un stoperi Ramy Bensebaini'nin durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Alman kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncu için sarı kırmızılıların girişimde bulunacağı öğrenildi.
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı ile dikkat çekti.
Ramy Bensebaini'nin, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı ile dikkat çekti.
Ramy Bensebaini'nin, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.