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Galatasaray'dan Bensebaini için hamle hazırlığı

Galatasaray, Borussia Dortmund'dan Ramy Bensebaini için hamle yapmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 08:58
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Bensebaini için hamle hazırlığı
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Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Galatasaray, Borussia Dortmund'un stoperi Ramy Bensebaini'nin durumunu yakından takip ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kulübüyle 1 yıllık sözleşmesi kalan Cezayirli oyuncu için sarı kırmızılıların girişimde bulunacağı öğrenildi.

Borussia Dortmund'da geride kalan sezonda 32 maçta süre bulan 31 yaşındaki deneyimli oyuncu, 7 gol, 3 asistlik skor katkısı ile dikkat çekti.

Ramy Bensebaini'nin, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.  

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