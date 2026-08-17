Kahveci'den Trossard iddiası: 'Bence İlhan'la başlayacak'

Beşiktaş, 2026-2027 sezonundaki ilk Süper Lig maçında sahasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılara galibiyeti Vaclav Cerny'nin ilk yarıda attığı gol getirirken, Eyüpspor'da Da Costa 68. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da Beşiktaş'ın performansını ve Zalgiris maçındaki olası tercihleri değerlendirdi.
"BENCE İLHAN'LA BAŞLAYACAKTIR"
Nihat Kahveci, Leandro Trossard'ın Zalgiris maçında ilk 11'de başlamasını beklemediğini söyledi.
"Ben hocanın Trossard'ı Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum. Riskli olabilir sakatlık açısından. Oyuncu geçen sezon Arsenal'le yoğun tempo geçirmiş sonra Dünya Kupası'nda 1 ay kalmış. Bence İlhan'la başlayacaktır o maça hoca."
Kahveci, Italiano'nun farklı bir tercih yapabileceğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hocanın tercihini o maçta göreceğiz. Belki ilk 60 dakikayı Trossard'la oynayacak. Evimdeyim, taraftarımlayım diyecek."
Trossard'ın Eyüpspor karşısındaki performansına da değinen Kahveci, Belçikalı oyuncunun henüz gerçek seviyesine ulaşmadığını savundu.
"Trossard bugün tam kalitesinin yarısını bile sunmadı. Kilit pası bu maçta 0 ama orada 3-4 yazdığı maçları göreceğiz."
"VINCENZO HOCA'NIN KATKISINI GÖRDÜK"
Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetimindeki başlangıcını değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın 5 resmi maçta 6 gol attığını ve gol yemediğini hatırlattı.
"Beşiktaş ben fırsatı kaçırmam dedi. 5. resmi maçında 6 gol attı. 1 tane bile gol yemedi. Vincenzo hoca geldiği ilk günden beri katkısını gördük. Geçen seneye göre farklı dokunuşları net bir şekilde görebiliyoruz."
Kahveci, Beşiktaş'ın ürettiği pozisyon sayısına göre daha fazla gol atması gerektiğini de ifade etti.
"Benim gördüğüm tek eksik bu takımın ürettiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması gerektiği. Vlahovic sahaya indiğinde bunu özellikle beklerim. Performansı artan bir Olaitan var. Benim de eleştirdiğim Cerny'nin son maçlardaki katkıları, Taylan'ın bile iyi oynamasını sağlaması…"
"MAÇLAR 1-0 BİTMEMELİ"
Beşiktaş'ın hücum performansının skorların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Maçlar 1-0 bitmemeli. 5 tane net pozisyona girip 1-0 bitince sonraki maçlarda onların 3'ünü 4'ünü attığı maçlar izleyebiliriz. Beşiktaş bunu oynuyor. Beşiktaş pozisyonları kısıtlı bulup 1-0 kazansa farklı bir yorum söylerim."
Kahveci, Beşiktaş'ın Avrupa hedefiyle ilgili ise Zalgiris eşleşmesini geçerek Avrupa Ligi'ne kalmasının önemli olduğunu vurguladı ve Italiano'nun Avrupa'yı öncelik olarak belirlemesini olumlu değerlendirdi.
Karşılaşmanın ardından Nihat Kahveci, Kontraspor'da Beşiktaş'ın performansını ve Zalgiris maçındaki olası tercihleri değerlendirdi.
"BENCE İLHAN'LA BAŞLAYACAKTIR"
Nihat Kahveci, Leandro Trossard'ın Zalgiris maçında ilk 11'de başlamasını beklemediğini söyledi.
"Ben hocanın Trossard'ı Zalgiris maçında 11 başlatacağını düşünmüyorum. Riskli olabilir sakatlık açısından. Oyuncu geçen sezon Arsenal'le yoğun tempo geçirmiş sonra Dünya Kupası'nda 1 ay kalmış. Bence İlhan'la başlayacaktır o maça hoca."
Kahveci, Italiano'nun farklı bir tercih yapabileceğini de belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hocanın tercihini o maçta göreceğiz. Belki ilk 60 dakikayı Trossard'la oynayacak. Evimdeyim, taraftarımlayım diyecek."
Trossard'ın Eyüpspor karşısındaki performansına da değinen Kahveci, Belçikalı oyuncunun henüz gerçek seviyesine ulaşmadığını savundu.
"Trossard bugün tam kalitesinin yarısını bile sunmadı. Kilit pası bu maçta 0 ama orada 3-4 yazdığı maçları göreceğiz."
"VINCENZO HOCA'NIN KATKISINI GÖRDÜK"
Beşiktaş'ın Vincenzo Italiano yönetimindeki başlangıcını değerlendiren Nihat Kahveci, siyah-beyazlı takımın 5 resmi maçta 6 gol attığını ve gol yemediğini hatırlattı.
"Beşiktaş ben fırsatı kaçırmam dedi. 5. resmi maçında 6 gol attı. 1 tane bile gol yemedi. Vincenzo hoca geldiği ilk günden beri katkısını gördük. Geçen seneye göre farklı dokunuşları net bir şekilde görebiliyoruz."
Kahveci, Beşiktaş'ın ürettiği pozisyon sayısına göre daha fazla gol atması gerektiğini de ifade etti.
"Benim gördüğüm tek eksik bu takımın ürettiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması gerektiği. Vlahovic sahaya indiğinde bunu özellikle beklerim. Performansı artan bir Olaitan var. Benim de eleştirdiğim Cerny'nin son maçlardaki katkıları, Taylan'ın bile iyi oynamasını sağlaması…"
"MAÇLAR 1-0 BİTMEMELİ"
Beşiktaş'ın hücum performansının skorların ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kahveci, şu ifadeleri kullandı:
"Maçlar 1-0 bitmemeli. 5 tane net pozisyona girip 1-0 bitince sonraki maçlarda onların 3'ünü 4'ünü attığı maçlar izleyebiliriz. Beşiktaş bunu oynuyor. Beşiktaş pozisyonları kısıtlı bulup 1-0 kazansa farklı bir yorum söylerim."
Kahveci, Beşiktaş'ın Avrupa hedefiyle ilgili ise Zalgiris eşleşmesini geçerek Avrupa Ligi'ne kalmasının önemli olduğunu vurguladı ve Italiano'nun Avrupa'yı öncelik olarak belirlemesini olumlu değerlendirdi.