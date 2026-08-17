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Salah, Darwin Nunez'i bekliyor!

Trabzonspor'ın yeni yıldızı Muhammed Salah, eski takım arkadaşı Darwin Nunez'in transferini bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 09:56
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Salah, Darwin Nunez'i bekliyor!
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Muhammed Salah'ı kadrosuna katarak dünyada büyük ses getiren Trabzonspor, Mısırlı yıldızın bir dönem Liverpool'da birlikte oynadığı Darwin Nunez'i de Al Hilal'den kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah'ın daha önce verdiği bir röportajda Nunez hakkında söylediği sözler hayli ilgi çekici. 34 yaşındaki Salah, bugüne kadar birlikte oynadığı en iyi santrforun sorulması üzerine, "Drogba ile oynadım, Costa ile oynadım ama kişisel olarak birlikte oynadığım en iyi ve en klinik santrforu seçmem gerekirse Darwin Nunez derim" ifadelerini kullanmıştı.

Salah, Nunez ile birlikte oynamanın kendisi açısından büyük bir avantaj olduğunu da belirterek Uruguaylı futbolcunun ceza sahasındaki bitiriciliğine dikkat çekiyor. Mısırlı yıldız, Nunez'in gol pozisyonlarındaki güven veren yapısını şu sözlerle anlatıyor: "Darwin benimle ileride oynuyorsa, ceza sahasına ne atarsam atayım onun bunu bitireceğini biliyorum. Kaleciyle karşı karşıya kaldığında topu ağlara göndereceğinden hiç şüphe etmediğiniz oyunculardan biri." tarifini yapıyor.

Bordo-mavili yönetim, Darwin Nunez transferini bir an önce bitirmeye çalışıyor.  

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