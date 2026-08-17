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Galatasaray'dan Singo kararı

Galatasaray, Wilfried Singo için 40 milyon euro'luk teklif aldı. Sarı-kırmızılılar, bu teklifin biraz daha artması durumunda masaya oturmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Singo kararı
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Galatasaray, transfer döneminde ciddi bir satış gerçekleştirebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Monaco'dan 30 milyon euroya alınan Wilfried Singo, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alıyor. Çok yönlü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe de ilgi kağıtları ulaştı.

40 MİLYON EURO TEKLİF

Singo için 40 milyon euro'luk teklif alan Galatasaray, bu teklifin biraz daha artması durumunda pazarlıklara başlamayı düşünüyor.

Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusunun ise özel bir ayrılık talebi bulunmuyor.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.  

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