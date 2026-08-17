Galatasaray'dan Singo kararı

Galatasaray, transfer döneminde ciddi bir satış gerçekleştirebilir. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Monaco'dan 30 milyon euroya alınan Wilfried Singo, İngiltere ve İtalya'dan teklifler alıyor. Çok yönlü futbolcu için sarı-kırmızılı kulübe de ilgi kağıtları ulaştı.
40 MİLYON EURO TEKLİF
Singo için 40 milyon euro'luk teklif alan Galatasaray, bu teklifin biraz daha artması durumunda pazarlıklara başlamayı düşünüyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusunun ise özel bir ayrılık talebi bulunmuyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
40 MİLYON EURO TEKLİF
Singo için 40 milyon euro'luk teklif alan Galatasaray, bu teklifin biraz daha artması durumunda pazarlıklara başlamayı düşünüyor.
Galatasaray ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 25 yaşındaki savunma oyuncusunun ise özel bir ayrılık talebi bulunmuyor.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da 29 maçta süre bulan Singo, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.