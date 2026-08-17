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Beşiktaş'ta Agbadou formayı kaptı

Beşiktaş'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Dünya Kupası'nın ardından Slovakya kampına geç katılan Agbadou, daha önce Avrupa kupalarında 3 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:15
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Agbadou formayı kaptı
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Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Fildişi Sahilli oyuncu, bu nedenle Beşiktaş'ın Slovakya kampına geç katıldı.

AVRUPA'DA 3 MAÇTA SONRADAN OYUNA GİRDİ

Agbadou, formunu yakalamasının ardından Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.

Sergilediği performansla geçen sezon bıraktığı yerden devam ettiği belirtilen Agbadou, bu kez ilk 11'de forma şansı buldu.

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