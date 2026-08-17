Beşiktaş'ta Agbadou formayı kaptı

Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou, bu sezon ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Dünya Kupası'nda ülkesi adına mücadele eden Fildişi Sahilli oyuncu, bu nedenle Beşiktaş'ın Slovakya kampına geç katıldı.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA SONRADAN OYUNA GİRDİ
Agbadou, formunu yakalamasının ardından Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.
Sergilediği performansla geçen sezon bıraktığı yerden devam ettiği belirtilen Agbadou, bu kez ilk 11'de forma şansı buldu.
AVRUPA'DA 3 MAÇTA SONRADAN OYUNA GİRDİ
Agbadou, formunu yakalamasının ardından Avrupa kupalarında oynanan 3 karşılaşmada oyuna sonradan dahil oldu.
Sergilediği performansla geçen sezon bıraktığı yerden devam ettiği belirtilen Agbadou, bu kez ilk 11'de forma şansı buldu.