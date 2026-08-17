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İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı

Milli futbolcu Gençlerbirliği maçında ortaya koyduğu oyunla eleştiri oklarının hedefi oldu. İrfan Can Kahveci 59 dakikada 34 kez topla buluşurken, yerine oyuna giren Greenwood'un onu geçmesi (53) kötü performansın en büyük kanıtıydı.

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calendar 17 Ağustos 2026 10:43
Haber: Milliyet, Fotoğraf: Fenerbahce.org
İrfan Can Kahveci sınıfta kaldı
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Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal'ın, İrfan Can Kahveci ısrarı eleştirilerin odağına yerleşti.

Tecrübeli futbolcu, ilk 11'de başladığı Gençlerbirliği maçında etkisiz bir görüntü sergilemesine rağmen teknik heyetin vazgeçmediği isimlerin başında geldi.

ISRARLA SAHADA TUTULDU Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Hücumda üretken ve etkili olması gereken karşılaşmada milli futbolcu, ilk yarı boyunca beklentilerin çok uzağında kaldı. İrfan Can'ın ikinci yarıda da sahada tutulması eleştirileri beraberinde getirdi.

Fenerbahçe'nin rakip kalede daha fazla etkili olması gereken bölümde yine beklenen görüntüyü veremeyen tecrübeli oyuncunun rakibini kaçırması yenilen 2. golde kritik rol oynadı.

Her şeye rağmen Kahveci'nin kötü performans ortaya koysa da ısrarla sahada tutulması, İsmail Kartal'ın oyuncu tercihlerini yeniden tartışmaya açan en büyük detay oldu.

GREENWOOD 30 DAKİKADA GEÇTİ

Tecrübeli futbolcunun etkisiz performansı rakamlarına da yansıdı. 59 dakika sahada kalan sarı-lacivertli oyuncu sadece 34 kez topla buluşabildi. 23 pas denemesinde %78.3 isabet oranında kalan Kahveci'nin 3 ortasından da sadece biri isabetli oldu. İki şut girişiminde isabet sağlayamayan milli futbolcu girdiği 6 ikili mücadeleden 3'ünü kazanabildi. İrfan Can'ın yerine 59'da oyuna giren Greenwood'un ondan daha fazla topla buluşması (53'e 34) en önemli detay olarak göze çarptı. 

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