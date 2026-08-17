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Rowe transferinde ret: Tedesco bırakmak istemiyor

Fenerbahçe'nin U23 statüsünde kadrosuna katmak istediği Jonathan Rowe için yaptığı teklifin Bologna tarafından reddedildiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:09
Haber: Sporx.com dış haberler
Rowe transferinde ret: Tedesco bırakmak istemiyor
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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jonathan Rowe konusunda İtalya'dan yeni bir gelişme gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bologna, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaptığı teklifi reddetti.

TEDESCO ROWE'DAN VAZGEÇMİYOR

Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istediği aktarıldı.

Tedesco'nun, hücum üretkenliği açısından geriye gitmemek adına İngiliz futbolcudan vazgeçmek istemediği belirtildi.

44 MAÇTA 13 GOLE KATKI

Jonathan Rowe, 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada görev yaptı.

23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole katkı sağladı.

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