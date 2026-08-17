Rowe transferinde ret: Tedesco bırakmak istemiyor

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Jonathan Rowe konusunda İtalya'dan yeni bir gelişme gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Bologna, sarı-lacivertlilerin 23 yaşındaki sol kanat oyuncusu için yaptığı teklifi reddetti.
TEDESCO ROWE'DAN VAZGEÇMİYOR
Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istediği aktarıldı.
Tedesco'nun, hücum üretkenliği açısından geriye gitmemek adına İngiliz futbolcudan vazgeçmek istemediği belirtildi.
44 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Jonathan Rowe, 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole katkı sağladı.
TEDESCO ROWE'DAN VAZGEÇMİYOR
Bologna Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun Jonathan Rowe'un takımda kalmasını istediği aktarıldı.
Tedesco'nun, hücum üretkenliği açısından geriye gitmemek adına İngiliz futbolcudan vazgeçmek istemediği belirtildi.
44 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Jonathan Rowe, 2025-26 sezonunda Bologna formasıyla tüm kulvarlarda 44 karşılaşmada görev yaptı.
23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 8 gol ve 5 asist üreterek toplam 13 gole katkı sağladı.