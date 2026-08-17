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Beşiktaş'ın istediği Miretti için Juventus rakamı belirledi!

Beşiktaş'ın U23 kontenjanına uygun orta saha adayları arasında yer alan Fabio Miretti için Juventus'un talebi belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 10:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 11:03
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş'ın istediği Miretti için Juventus rakamı belirledi!
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündemine aldığı Fabio Miretti konusunda Juventus'un bonservis beklentisi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan basınından Tuttosport'a göre Torino temsilcisi, 23 yaşındaki futbolcu için 15 milyon euro istiyor. Beşiktaş yönetimi de bu rakamı değerlendirmeye aldı.

MENAJERİNDEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI

Fabio Miretti'nin menajeri Giovanni Branchini, Beşiktaş'ın ilgisi hakkında konuştu.

"Vincenzo Italiano gibi bir teknik direktörün ve Beşiktaş gibi saygın bir kulübün ilgisinden dolayı çok memnunuz. Bu ilgi bizleri gerçekten onurlandırdı. Ancak şu anda Miretti'nin geleceğiyle ilgili karar vermedik."

Juventus, Miretti'yi satış listesine koydu. Oyuncunun piyasa değeri de 15 milyon euro olarak gösteriliyor.

GEÇEN SEZON 31 MAÇA ÇIKTI

Fabio Miretti, geçen sezon Juventus formasıyla Serie A'da 23, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 ve İtalya Kupası'nda 1 olmak üzere toplam 31 maçta görev yaptı.

23 yaşındaki orta saha bu karşılaşmalarda 1 gol ve 3 asist üreterek 4 gole katkı sağladı.

ÜÇ FARKLI POZİSYONDA OYNAYABİLİYOR

Miretti, orta sahada 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Oyunun iki yönünde de rol alabilen İtalyan futbolcu, teknik kapasitesi, enerjisi ve dinamizmiyle öne çıkıyor.

Üçüncü bölgede attığı kilit paslar da Miretti'nin hücumdaki önemli özellikleri arasında yer alıyor.



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