Galatasaray'ın Noa Lang için rakibi Ajax

Galatasaray, geçen sezon ara transfer döneminde Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar, Hollandalı futbolcuyu da alternatif listesine yazdı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 15 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın teklifinin Noa Lang'ın performansına bağlı olarak bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Galatasaray, Noa Lang transferinde Hollanda'dan Ajax ile yarışıyor. Hollanda temsilcisi de 27 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
BU HAFTA NETLEŞECEK
İtalyan basınında yer alan haberde, Noa Lang'ın bu hafta durumunun netleşmesinin beklendiği belirtildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Il Mattino'da yer alan habere göre, Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcu için Napoli'ye 15 milyon euro teklif etti. Galatasaray'ın teklifinin Noa Lang'ın performansına bağlı olarak bonuslarla birlikte 20 milyon euro'ya çıkabileceği belirtildi.
Galatasaray, Noa Lang transferinde Hollanda'dan Ajax ile yarışıyor. Hollanda temsilcisi de 27 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.
BU HAFTA NETLEŞECEK
İtalyan basınında yer alan haberde, Noa Lang'ın bu hafta durumunun netleşmesinin beklendiği belirtildi.
Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da 19 maçta süre bulan Noa Lang, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.