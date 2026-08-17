Fenerbahçe'de Musaba, Norwich City ile anlaştı

Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İngiliz ekibi Norwich City, sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak için yaptığı girişimlerin ardından Musaba ile kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı.
NORWICH CITY İLE ANLAŞTI
Eski Samsunspor ve Fenerbahçe formasını terleten kanat oyuncusu Anthony Musaba kariyerine Norwich City'de kiralık olarak devam edecek.
FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.
NORWICH CITY İLE ANLAŞTI
Eski Samsunspor ve Fenerbahçe formasını terleten kanat oyuncusu Anthony Musaba kariyerine Norwich City'de kiralık olarak devam edecek.
FENERBAHÇE'DE 24 MAÇA ÇIKTI
Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi karşılaşmada 2 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.