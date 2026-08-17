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İsmail Kartal'ın test sınavı!

Lige kötü başlayan İsmail Kartal'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda alacağı sonuç, geleceği için belirleyici olacak. Muhtemel bir elenme, Kartal'ı hedef hâline getirebilir

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 12:00
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'ın test sınavı!
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Sezona şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi hasretini dindirmek hedefiyle başlayan Fenerbahçe, rakiplerinin puan kaybettiği ligin ilk haftasında başkent deplasmanında Gençlerbirliği karşısında beklenmedik bir yenilgi alarak taraftarını bir kere daha umutsuzluğa gark etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şampiyonlar Ligi ön elemelerinde dörtte dört yaparak "O sezon bu sezon" dedirten sarı lacivertlilerde, teknik direktör İsmail Kartal'ın rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkıp Gençlerbirliği'ne yenilmesi, perde arkasındaki korkuları da erkenden su yüzüne çıkardı.

KREDİYİ ERKEN TÜKETTİ

Lyon maçını düşünerek as oyuncularını dinlendirmek istediğini söyleyen Kartal'ın âdeta daha ilk haftadan kredisi tükendi. Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi play-off turunda kritik bir süreç bekliyor. Lyon maçları, İsmail Kartal için "test sınavı" olacak. Hem Kartal'ın hem de Fenerbahçe'nin sezonun geri kalanında hedeflerini yitirmemesi için Lyon engelini geçmesi şart.

Sarı lacivertliler Lyon'u elerse 17 yıllık Devler Ligi hasretini dindirecek. Ancak aksi bir durumda, dördüncü defa takımın başına geçen İsmail Kartal daha sezon başında hedef haline gelecek.

"SORUMLULUK BENİM"

Sturm Graz maçının bir birine göre Gençlerbirliği karşısına, biri mecburiyetten, altı değişiklikle çıkan İsmail Kartal, "Bu benim yenilgim. Taraftarımızdan özür diliyorum" diyerek sorumluluğu üzerine aldı. Kartal, ligin uzun bir maraton olduğunu dile getirirken, "Bu kaybı telafi edebiliriz. Ama Şampiyonlar Ligi şu anda önceliğimiz" dedi. 

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