İsmail Kartal: 'Gençlerbirliği'ni unut, Lyon'a bak!'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e Gençlerbirliği deplasmanında başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Taraftar rahat bir galibiyet beklerken gelen 2-1'lik yenilgi şok etkisi yarattı. İsmail Kartal, maç sonu verdiği demeçte öğrencilerinin hatalarından yakınca, "Ayağımızdaki topu rakibe verdik gol yedik. İkinci de stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü etti" dedi.
"BUNU DÜŞÜNMEYE VAKİT YOK!"
Tecrübeli teknik adam, soyunma odasında ise oyuncularına moral vermeye çalıştı. Kartal'ın, "Hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir sonuç oldu. Ancak bunu düşünmeye vakit yok. Ligin henüz ilk maçı, önümüzde uzun bir maraton var. Bir an önce Lyon'a odaklanmalıyız. Şampiyonluk hasretinden fazla, 2008'den beri süren Şampiyonlar Ligi özlemi var. Taraftarımıza bu heyecanı yeniden yaşatalım. Kadıköy'de avantajı kapalım" dediği öğrenildi.
ANALİZLER PAYLAŞILDI
Sarı-Lacivertliler, pazar günü Lyon için hazırlıklara başladı. Teknik ekip, rakiple ilgili hazırlanan analizi oyuncularla paylaştı. Sahada neye dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
Fenerbahçe son provayı bugün gerçekleştirecek.
"BUNU DÜŞÜNMEYE VAKİT YOK!"
Tecrübeli teknik adam, soyunma odasında ise oyuncularına moral vermeye çalıştı. Kartal'ın, "Hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir sonuç oldu. Ancak bunu düşünmeye vakit yok. Ligin henüz ilk maçı, önümüzde uzun bir maraton var. Bir an önce Lyon'a odaklanmalıyız. Şampiyonluk hasretinden fazla, 2008'den beri süren Şampiyonlar Ligi özlemi var. Taraftarımıza bu heyecanı yeniden yaşatalım. Kadıköy'de avantajı kapalım" dediği öğrenildi.
ANALİZLER PAYLAŞILDI
Sarı-Lacivertliler, pazar günü Lyon için hazırlıklara başladı. Teknik ekip, rakiple ilgili hazırlanan analizi oyuncularla paylaştı. Sahada neye dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.
Fenerbahçe son provayı bugün gerçekleştirecek.