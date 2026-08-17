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İsmail Kartal: "Gençlerbirliği'ni unut, Lyon'a bak!"

Fenerbahçe'de şok Gençlerbirliği yenilgisi moralleri alt üst etti. İsmail Kartal, öğrencilerine yaptığı konuşmada, "Bize yakışmayan bir sonuç oldu ama henüz ligin ilk maçı. Bunu geride bırakıp bir an önce Lyon'a odaklanmalıyız. 2008'den beri Şampiyonlar Ligi'ne hasret kalan taraftarımıza bu heyecanı yeniden yaşatalım" dediği öğrenildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:47
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal: 'Gençlerbirliği'ni unut, Lyon'a bak!'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e Gençlerbirliği deplasmanında başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Taraftar rahat bir galibiyet beklerken gelen 2-1'lik yenilgi şok etkisi yarattı. İsmail Kartal, maç sonu verdiği demeçte öğrencilerinin hatalarından yakınca, "Ayağımızdaki topu rakibe verdik gol yedik. İkinci de stoperlerin arasına bir kişi girdi, golü etti" dedi.

"BUNU DÜŞÜNMEYE VAKİT YOK!"

Tecrübeli teknik adam, soyunma odasında ise oyuncularına moral vermeye çalıştı. Kartal'ın, "Hiç beklemediğimiz, bize yakışmayan bir sonuç oldu. Ancak bunu düşünmeye vakit yok. Ligin henüz ilk maçı, önümüzde uzun bir maraton var. Bir an önce Lyon'a odaklanmalıyız. Şampiyonluk hasretinden fazla, 2008'den beri süren Şampiyonlar Ligi özlemi var. Taraftarımıza bu heyecanı yeniden yaşatalım. Kadıköy'de avantajı kapalım" dediği öğrenildi.

ANALİZLER PAYLAŞILDI

Sarı-Lacivertliler, pazar günü Lyon için hazırlıklara başladı. Teknik ekip, rakiple ilgili hazırlanan analizi oyuncularla paylaştı. Sahada neye dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Fenerbahçe son provayı bugün gerçekleştirecek. 

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