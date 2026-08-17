17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
21:30
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
21:30
17 Ağustos
Deportivo-Elche
22:00
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
22:15
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
22:00

N'Golo Kante yoksa sistem yok!

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ortaya koyduğu başarılı performans Fransız yıldız kulübe çekilince Gençlerbirliği maçında adeta tuzla buz oldu. Kante'nin ilk 11'de görev yapmaması defans ile ileri uçtaki oyuncuların iletişimini bozdu

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:12
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
N'Golo Kante yoksa sistem yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik yenilgi yaşarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'da Lyon maçını düşünerek kadroda yaptığı rotasyonla herkesi şaşkına çevirmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Bu tercihlerden takımı en çok etkileyen ise Kante'nin mücadeleye kulübede başlaması oldu. Bugüne kadar Skriniar-Ake-Guendouzi-Kante dörtlüsünün uyumuyla iyi bir pas trafiği yakalayan ve ileriye çok kolay top taşıyan sarı-lacivertli takımda Fransız yıldız olmayınca bu sistem adeta bir anda çöktü.

KANTE GİRİNCE OYUN DEĞİŞTİ

Her boş topu alan, top rakipteyken de hemen baskı yapan Kante'nin yerine İsmail Yüksek görev yaptı. İsmail-Guendouzi uyumsuzluğu göze çarparken, Gençlerbirliği'nin ilk golü de Guendouzi'nin yaptığı top kaybıyla geldi. İsmail'in yerine 59. dakikada oyuna giren tecrübeli oyuncu milli futbolcudan daha fazla topla buluşurken (48'e 40) son yarım saatte merkezde ortaya konan performans bir anda değişti. Guendouzi'nin de yükü azaldı.

ROTASYONU SAVUNDU AMA...

Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından yaptığı "İki gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız. Birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Eğer futbolda diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularınızı dinlendiremiyorsanız, o zaman ayrı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz?" sözleriyle yaptığı rotasyonu savunsa da ortaya çıkan rakamlar yanlış tercihleri gözler önüne serdi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.