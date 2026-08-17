N'Golo Kante yoksa sistem yok!

Fenerbahçe, Süper Lig'deki ilk maçında Gençlerbirliği deplasmanında 2-1'lik yenilgi yaşarken, Teknik Direktör İsmail Kartal'da Lyon maçını düşünerek kadroda yaptığı rotasyonla herkesi şaşkına çevirmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Bu tercihlerden takımı en çok etkileyen ise Kante'nin mücadeleye kulübede başlaması oldu. Bugüne kadar Skriniar-Ake-Guendouzi-Kante dörtlüsünün uyumuyla iyi bir pas trafiği yakalayan ve ileriye çok kolay top taşıyan sarı-lacivertli takımda Fransız yıldız olmayınca bu sistem adeta bir anda çöktü.



KANTE GİRİNCE OYUN DEĞİŞTİ





Her boş topu alan, top rakipteyken de hemen baskı yapan Kante'nin yerine İsmail Yüksek görev yaptı. İsmail-Guendouzi uyumsuzluğu göze çarparken, Gençlerbirliği'nin ilk golü de Guendouzi'nin yaptığı top kaybıyla geldi. İsmail'in yerine 59. dakikada oyuna giren tecrübeli oyuncu milli futbolcudan daha fazla topla buluşurken (48'e 40) son yarım saatte merkezde ortaya konan performans bir anda değişti. Guendouzi'nin de yükü azaldı.



ROTASYONU SAVUNDU AMA...





Teknik Direktör İsmail Kartal maçın ardından yaptığı "İki gün sonra çok önemli bir Şampiyonlar Ligi maçına çıkacağız. Aynı oyuncularla böyle 2-3 günde bir maç oynayamazsınız. Birkaç tane oyuncuyu rotasyona soktuk. Eğer futbolda diğer oyuncularınıza şans verip bazı oyuncularınızı dinlendiremiyorsanız, o zaman ayrı oyuncularla nereye kadar gidebilirsiniz?" sözleriyle yaptığı rotasyonu savunsa da ortaya çıkan rakamlar yanlış tercihleri gözler önüne serdi.



