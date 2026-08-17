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Beşiktaş'ta Willock'ta sona doğru!

Orta saha takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Newcastle United forması giyen Joe Willock için yürüttüğü görüşmelerde sona yaklaştığı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 11:56
Haber: Sabah
Beşiktaş'ta Willock'ta sona doğru!
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Beşiktaş'ın orta saha transferi için gündemine aldığı Joe Willock konusunda görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı yönetimin, Newcastle United forması giyen 26 yaşındaki futbolcunun transferi için temaslarını sürdürdüğü ve görüşmelerde sona yaklaştığı ifade edildi.

SON PÜRÜZLER GİDERİLİYOR

Joe Willock transferinde kalan son pürüzlerin çözülmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İngiliz orta saha oyuncusunun da Beşiktaş'a transfer olmaya istekli olduğu aktarıldı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE PLANI

Beşiktaş yönetimi, orta saha hattını güçlendirmek amacıyla Joe Willock transferi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve transfer sürecinde sona yaklaşıldığı ifade edildi.

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