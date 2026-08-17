Galatasaray, rakiplerinin gerisinde kaldı!

Süper Lig'e Çorum beraberliği ile başlayan Galatasaray'ın kadro yapılanması, yönetim ve teknik heyetin başını ağrıtacak. Özellikle acil takviye bekleyen hücum hattı, rakiplerinin çok gerisinde rotasyona sahip. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sezonun ilk resmi maçında Cimbom'un yedek kulübesinde santrfor, kanat veya 10 numarada oynayabilecek hücum oyuncusu yer almıyordu.
Teknik Direktör Buruk, ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak Eren, Kaan, Kazımcan, Lemina ve İlkay'ı sahaya sürdü.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçındaki yedek kulübesinde Greenwood, Muriqi, Kerem ve Nene oturuyordu.
Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un hamle oyuncusu Salah'tı. Beşiktaş'ta da Rashica, Oh ve Fakılı yedekti.
Galatasaray, dört oyuncunun forma giydiği (iki kanat, forvet arkası, santrfor) bölgede ikisi genç altı kişilik rotasyona sahipken; bu sayı Beşiktaş ve Trabzonspor'da 11, Fenerbahçe'de 13.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Çorum FK maçı sonrası hücum hattına yapılacak transferler konusunda mesaj vermişti.
Teknik Direktör Buruk, ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak Eren, Kaan, Kazımcan, Lemina ve İlkay'ı sahaya sürdü.
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçındaki yedek kulübesinde Greenwood, Muriqi, Kerem ve Nene oturuyordu.
Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un hamle oyuncusu Salah'tı. Beşiktaş'ta da Rashica, Oh ve Fakılı yedekti.
Galatasaray, dört oyuncunun forma giydiği (iki kanat, forvet arkası, santrfor) bölgede ikisi genç altı kişilik rotasyona sahipken; bu sayı Beşiktaş ve Trabzonspor'da 11, Fenerbahçe'de 13.
OKAN BURUK'TAN MESAJ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Çorum FK maçı sonrası hücum hattına yapılacak transferler konusunda mesaj vermişti.