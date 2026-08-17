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Galatasaray, rakiplerinin gerisinde kaldı!

Çorum beraberliği sonrası Galatasaray'da hücum hattı eksikliği öne çıktı. Sarı-kırmızılılar iki kanat, forvet arkası ve santrfor mevkilerinde ikisi genç toplam 6 oyuncuya sahipken; bu sayı Beşiktaş ve Trabzonspor'da 11'e, Fenerbahçe'de ise 13'e ulaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 12:15
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray, rakiplerinin gerisinde kaldı!
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Süper Lig'e Çorum beraberliği ile başlayan Galatasaray'ın kadro yapılanması, yönetim ve teknik heyetin başını ağrıtacak. Özellikle acil takviye bekleyen hücum hattı, rakiplerinin çok gerisinde rotasyona sahip. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sezonun ilk resmi maçında Cimbom'un yedek kulübesinde santrfor, kanat veya 10 numarada oynayabilecek hücum oyuncusu yer almıyordu.

Teknik Direktör Buruk, ikinci yarıda hamle oyuncusu olarak Eren, Kaan, Kazımcan, Lemina ve İlkay'ı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği maçındaki yedek kulübesinde Greenwood, Muriqi, Kerem ve Nene oturuyordu.

Kasımpaşa maçında Trabzonspor'un hamle oyuncusu Salah'tı. Beşiktaş'ta da Rashica, Oh ve Fakılı yedekti.

Galatasaray, dört oyuncunun forma giydiği (iki kanat, forvet arkası, santrfor) bölgede ikisi genç altı kişilik rotasyona sahipken; bu sayı Beşiktaş ve Trabzonspor'da 11, Fenerbahçe'de 13.

OKAN BURUK'TAN MESAJ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da Çorum FK maçı sonrası hücum hattına yapılacak transferler konusunda mesaj vermişti.  

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