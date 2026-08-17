Romelu Lukaku, UEFA listesine bildirildi

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Romelu Lukaku, Lyon maçı öncesi UEFA listesine eklendi.
KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ
Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Romelu Lukaku, İsmail Kartal ile görüşerek Lyon maçında görev istedi. Belçikalı forvet, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" dedi.
Belçikalı golcü, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.
KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ
Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Romelu Lukaku, İsmail Kartal ile görüşerek Lyon maçında görev istedi. Belçikalı forvet, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" dedi.
Belçikalı golcü, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.