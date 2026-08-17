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Romelu Lukaku, UEFA listesine bildirildi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA listesine eklendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 12:21 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 12:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Romelu Lukaku, UEFA listesine bildirildi
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UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Romelu Lukaku, Lyon maçı öncesi UEFA listesine eklendi.

KARTAL İLE GÖRÜŞTÜ

Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmayan Romelu Lukaku, İsmail Kartal ile görüşerek Lyon maçında görev istedi. Belçikalı forvet, "Kondisyon ve maç eksiğim yok. Yüzde yüz hazırım. Lyon maçında sahada olmak, takıma katkı vermek istiyorum" dedi.

Belçikalı golcü, İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda bu maçta forma giyebilecek.  

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