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Pedro Neto'dan Al-Hilal'e yeşil ışık

Al-Hilal'in Chelsea forması giyen Pedro Neto'yu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 12:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Pedro Neto'dan Al-Hilal'e yeşil ışık
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Hilal'in, Chelsea forması giyen Pedro Neto için transfer çalışmalarına başladığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiliz basınında yer alan haberlere göre Al-Hilal, takımdan ayrılması beklenen Brezilyalı kanat oyuncusu Malcom'un yerini 26 yaşındaki Pedro Neto ile doldurmak istiyor.

NETO TEKLİFİ KABUL ETTİ

Haberde, Pedro Neto'nun Al-Hilal tarafından yapılan teklifi kabul ettiği ve transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği aktarıldı.

Kulüpler arasındaki görüşmelerin mali boyutunda ise Chelsea'nin bonservis beklentisi öne çıktı.

CHELSEA'NİN BEKLENTİSİ 60 MİLYON EURO

Birçok oyuncuyla yollarını ayıran Chelsea'nin Pedro Neto için 60 milyon euro bonservis bedeli istediği belirtildi.

Sezona 41 futbolcuyla başlayan Londra ekibinde kadro yapılanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

CHELSEA'DE 103 MAÇA ÇIKTI

Pedro Neto, Chelsea formasıyla geçirdiği 2 sezonda 103 resmi karşılaşmada görev yaptı.

Portekizli kanat oyuncusu bu maçlarda 19 gol ve 19 asistlik performans sergiledi.

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