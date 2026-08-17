George: 'Celtics'e katıldığım için çok heyecanlıyım'

Philadelphia 76ers'tan takasla Boston Celtics'e katılan Paul George, yeni takımının tesislerini ilk kez ziyaret etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tecrübeli yıldız, kariyerinin yeni dönemine başlamayı sabırsızlıkla beklediğini ve Celtics'ın yeşil formasını giyecek olmanın kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.
Paul George, temmuz ayında Philadelphia 76ers'tan takas edilmesinin ardından Boston Celtics'ın tesislerini ilk kez ziyaret ederken, yeni takımına katılmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.
Kariyerinin bir sonraki bölümüne Boston'da başlamaya hazır olduğunu belirten George, Celtics'ın ikonik yeşil formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi:
"Size sahip olduğum her şeyi vereceğim… Gerçeküstü bir his. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu yolculuğu sabırsızlıkla bekliyorum. O yeşil formayı giymeyi ve Boston'ı temsil etmeyi dört gözle bekliyorum."
Celtics, 1 Temmuz'da gerçekleşen ses getiren takasta George'u Philadelphia'dan kadrosuna katmış, karşılığında beş kez All-Star seçilen Jaylen Brown'ı 76ers'a göndermişti.
Boston ayrıca takas kapsamında 2028 ve 2031 yıllarına ait iki birinci tur draft hakkının yanı sıra iki ikinci tur draft hakkı da aldı.
36 yaşındaki George, 2025-26 normal sezonunda Philadelphia formasıyla 37 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 30,7 dakikada 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli yıldız bu dönemde saha içinden yüzde 43,9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,2 ve serbest atış çizgisinden yüzde 82,0 isabet oranıyla oynadı.
Paul George, temmuz ayında Philadelphia 76ers'tan takas edilmesinin ardından Boston Celtics'ın tesislerini ilk kez ziyaret ederken, yeni takımına katılmanın heyecanını yaşadığını dile getirdi.
Kariyerinin bir sonraki bölümüne Boston'da başlamaya hazır olduğunu belirten George, Celtics'ın ikonik yeşil formasını giymeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi:
"Size sahip olduğum her şeyi vereceğim… Gerçeküstü bir his. İnanılmaz heyecanlıyım. Bu yolculuğu sabırsızlıkla bekliyorum. O yeşil formayı giymeyi ve Boston'ı temsil etmeyi dört gözle bekliyorum."
Celtics, 1 Temmuz'da gerçekleşen ses getiren takasta George'u Philadelphia'dan kadrosuna katmış, karşılığında beş kez All-Star seçilen Jaylen Brown'ı 76ers'a göndermişti.
Boston ayrıca takas kapsamında 2028 ve 2031 yıllarına ait iki birinci tur draft hakkının yanı sıra iki ikinci tur draft hakkı da aldı.
36 yaşındaki George, 2025-26 normal sezonunda Philadelphia formasıyla 37 karşılaşmaya çıktı ve maç başına 30,7 dakikada 17,3 sayı, 5,3 ribaund ve 3,6 asist ortalamaları yakaladı.
Tecrübeli yıldız bu dönemde saha içinden yüzde 43,9, üç sayı çizgisinin gerisinden yüzde 39,2 ve serbest atış çizgisinden yüzde 82,0 isabet oranıyla oynadı.