Leipzig yeni Diomande'sini buldu: 50 + 10 milyon Euro!

RB Leipzig, transfer döneminin ses getirecek hamlelerinden biri için düğmeye bastı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yan Diomande'nin 125 milyon Euro karşılığı Real Madrid'e transferinin ardından kanat rotasyonuna önemli bir takviye yapmak isteyen Leipzig'in, FC Köln forması giyen Said El Mala için girişimlerini hızlandırdığı belirtildi.
Bild'in haberine göre; Leipzig yönetimi, 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 10 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslardan oluşan bir paket hazırladı.
EL MALA'DAN LEIPZIG'E YEŞİL IŞIK
Transferde Leipzig'in elini güçlendiren gelişme ise Borussia Dortmund'un yarıştan çekilmesi oldu.
Dortmund, Köln ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. BVB Sportif Genel Müdürü Lars Ricken da kulübün yeni bir teklif yapmayacağını ve El Mala transferini artık takip etmediğini açıkladı. Dortmund'un son paketinin 50 milyon euro seviyesini aşmasına rağmen Köln tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.
Dortmund seçeneğinin kapanmasının ardından El Mala'nın Leipzig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasındaki temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.
KÖLN'DE PATLAMA YAPTI
26 Ağustos 2006 doğumlu Said El Mala, henüz 19 yaşında olmasına rağmen Bundesliga'nın en değerli genç hücumcuları arasına girdi.
Sol kanatta görev yapan ancak hücum hattının farklı bölgelerinde de kullanılabilen genç futbolcu, 2025-26 sezonunda Köln'ün 34 Bundesliga maçının tamamında forma giydi. 13 gol atan El Mala, 5 de asist yaptı. Gösterdiği performansın ardından Köln taraftarları tarafından sezonun oyuncusu seçildi.
El Mala özellikle topu sol çizgiden taşıması, bire birde rakibinin üzerine gitmesi ve iç koridora kat ederek kaleyi tehdit etmesiyle dikkat çekiyor. Bundesliga'nın resmi sitesinde de genç oyuncunun sürati, direkt oyunu ve sol kanattan merkeze yönelme özelliği öne çıkarılıyor.
VIKTORIA KÖLN'DEN BUNDESLIGA'YA
El Mala'nın çıkışı yalnızca Bundesliga'daki performansıyla sınırlı değil.
Borussia Mönchengladbach altyapısından ayrıldıktan sonra kariyerini yeniden şekillendiren genç oyuncu, Viktoria Köln'de profesyonel futbolun kapısını açtı. 2023-24 sezonunda 3. Liga'da ilk A takım deneyimini yaşayan El Mala, bir sonraki sezonda ise büyük bir sıçrama yaptı.
Köln, El Mala'yı 2024 yazında kadrosuna kattı ancak gelişimini sürdürebilmesi için 2024-25 sezonunda Viktoria Köln'de kiralık bıraktı.
Genç kanat oyuncusu o sezon 3. Liga'da 32 karşılaşmada 13 gol kaydetti. Bundesliga'nın resmi verilerinde ayrıca 5 asist yaptığı ve performansıyla 3. Liga'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildiği belirtiliyor.
Bu çıkışın ardından Köln'e dönen El Mala, bir alt ligden Bundesliga'ya geçiş yapmasına rağmen adaptasyon sorunu yaşamadı ve ilk sezonunda takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi.
Bild'in haberine göre; Leipzig yönetimi, 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro garanti bonservis bedeli ve 10 milyon euroya kadar çıkabilecek bonuslardan oluşan bir paket hazırladı.
EL MALA'DAN LEIPZIG'E YEŞİL IŞIK
Transferde Leipzig'in elini güçlendiren gelişme ise Borussia Dortmund'un yarıştan çekilmesi oldu.
Dortmund, Köln ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağlayamadı. BVB Sportif Genel Müdürü Lars Ricken da kulübün yeni bir teklif yapmayacağını ve El Mala transferini artık takip etmediğini açıkladı. Dortmund'un son paketinin 50 milyon euro seviyesini aşmasına rağmen Köln tarafından kabul edilmediği belirtilmişti.
Dortmund seçeneğinin kapanmasının ardından El Mala'nın Leipzig'e transfer olmaya sıcak baktığı ve taraflar arasındaki temasların yoğunlaştığı ifade ediliyor.
KÖLN'DE PATLAMA YAPTI
26 Ağustos 2006 doğumlu Said El Mala, henüz 19 yaşında olmasına rağmen Bundesliga'nın en değerli genç hücumcuları arasına girdi.
Sol kanatta görev yapan ancak hücum hattının farklı bölgelerinde de kullanılabilen genç futbolcu, 2025-26 sezonunda Köln'ün 34 Bundesliga maçının tamamında forma giydi. 13 gol atan El Mala, 5 de asist yaptı. Gösterdiği performansın ardından Köln taraftarları tarafından sezonun oyuncusu seçildi.
El Mala özellikle topu sol çizgiden taşıması, bire birde rakibinin üzerine gitmesi ve iç koridora kat ederek kaleyi tehdit etmesiyle dikkat çekiyor. Bundesliga'nın resmi sitesinde de genç oyuncunun sürati, direkt oyunu ve sol kanattan merkeze yönelme özelliği öne çıkarılıyor.
VIKTORIA KÖLN'DEN BUNDESLIGA'YA
El Mala'nın çıkışı yalnızca Bundesliga'daki performansıyla sınırlı değil.
Borussia Mönchengladbach altyapısından ayrıldıktan sonra kariyerini yeniden şekillendiren genç oyuncu, Viktoria Köln'de profesyonel futbolun kapısını açtı. 2023-24 sezonunda 3. Liga'da ilk A takım deneyimini yaşayan El Mala, bir sonraki sezonda ise büyük bir sıçrama yaptı.
Köln, El Mala'yı 2024 yazında kadrosuna kattı ancak gelişimini sürdürebilmesi için 2024-25 sezonunda Viktoria Köln'de kiralık bıraktı.
Genç kanat oyuncusu o sezon 3. Liga'da 32 karşılaşmada 13 gol kaydetti. Bundesliga'nın resmi verilerinde ayrıca 5 asist yaptığı ve performansıyla 3. Liga'da sezonun en iyi genç oyuncusu seçildiği belirtiliyor.
Bu çıkışın ardından Köln'e dönen El Mala, bir alt ligden Bundesliga'ya geçiş yapmasına rağmen adaptasyon sorunu yaşamadı ve ilk sezonunda takımının hücumdaki en önemli silahlarından biri haline geldi.