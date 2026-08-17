Gençlerbirliği Başkanı Arda Çakmak, Lig Radyo'da İlk Dakika programının konuğu oldu. Sezona Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan Başkent ekibinin durumunu değerlendiren Çakmak, "Öncelikle galibiyet için çok mutluyuz. Fenerbahçe ligin en güçlü ekiplerinden biri. Ancak bizim geçen sezondan oturmuş bir kadromuz var. Herkes Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını söylüyordu. Ben yenilmeyeceğimizi biliyordum. Galibiyet de beklediğim sonuçlardan biriydi. Üç puanla başlamak çok önemli" ifadelerini kullandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE ''Bu Hataları Yapamayız''
Geçen sezon kulübü yaklaşık 1 milyar TL borçla devraldıklarını belirten Çakmak, transfer politikasında artık çok daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Gençlerbirliği Başkanı, "Verim alamadığımız oyuncularla yollarımızı ayırdık. Eksik olduğumuz 2-3 mevki var. Anlaştığımız iki oyuncu bulunuyor, bu hafta Ankara'ya getirip imzaları attırmayı düşünüyoruz. Transferleri doğru yapmak zorundayız. Verim alamadığın oyunculara verilen paralar hem finansal açıdan hem sportif açıdan kulübü sıkıntıya sokuyor. Gençlerbirliği'nin artık bu hataları yapma şansı yok" diye konuştu.
''Avrupa'dan Teklifler Var.''
Takımın yıldızlarına Avrupa'dan ciddi ilgi bulunduğunu açıklayan Çakmak, "Diabate'ye İngiltere, Belçika ve İtalya'dan; Tongya'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler var. Ancak kadromuzu bozmak istemiyoruz. Hedefimiz üç direkt ilk 11 oyuncusu ve 1-2 genç alternatif daha alarak yolumuza devam etmek" dedi.
Dört büyüklerden bazı futbolcularla ilgilendiklerini de doğrulayan Başkan Çakmak, oyuncuların maliyetlerinin Gençlerbirliği'nin bütçesinin çok üzerinde olduğunu belirtti.
''Lukaku'ya Kapımız Açık.''
Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku hakkında da konuşan Çakmak, Belçikalı golcünün babasının Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemi hatırlattı: "Lukaku o dönem bizim tesisimizin yemeğini yemiş, suyunu içmiş bir çocuk. Sonra dünyanın sayılı futbolcularından biri oldu. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Başarılar diliyorum. Bir gün Gençlerbirliği'ne gelip anılarını tazelemek isterse başımızın üzerinde yeri var."
Yeni Stat İçin Tarih Verdi
Yeni 19 Mayıs Stadı konusunda da bilgi veren Çakmak, 53 bin kişilik tesisin 29 Ekim'de açılmasının planlandığını söyledi. Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda yüksek seyirci potansiyeline sahip Trabzonspor veya Beşiktaş gibi karşılaşmalardan birini yeni statta oynayabileceğini belirten Başkan, "Önce stadın açılmasını görelim. İzin verilirse ikinci yarıda bir-iki maçımızı deneme amaçlı orada oynayabiliriz. Ama 53 bin kişilik stadı doldurmak gerekiyor. Güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Geçen sezon kulübü yaklaşık 1 milyar TL borçla devraldıklarını belirten Çakmak, transfer politikasında artık çok daha dikkatli davranacaklarını söyledi. Gençlerbirliği Başkanı, "Verim alamadığımız oyuncularla yollarımızı ayırdık. Eksik olduğumuz 2-3 mevki var. Anlaştığımız iki oyuncu bulunuyor, bu hafta Ankara'ya getirip imzaları attırmayı düşünüyoruz. Transferleri doğru yapmak zorundayız. Verim alamadığın oyunculara verilen paralar hem finansal açıdan hem sportif açıdan kulübü sıkıntıya sokuyor. Gençlerbirliği'nin artık bu hataları yapma şansı yok" diye konuştu.
''Avrupa'dan Teklifler Var.''
Takımın yıldızlarına Avrupa'dan ciddi ilgi bulunduğunu açıklayan Çakmak, "Diabate'ye İngiltere, Belçika ve İtalya'dan; Tongya'ya Rusya ve İtalya'dan teklifler var. Ancak kadromuzu bozmak istemiyoruz. Hedefimiz üç direkt ilk 11 oyuncusu ve 1-2 genç alternatif daha alarak yolumuza devam etmek" dedi.
Dört büyüklerden bazı futbolcularla ilgilendiklerini de doğrulayan Başkan Çakmak, oyuncuların maliyetlerinin Gençlerbirliği'nin bütçesinin çok üzerinde olduğunu belirtti.
''Lukaku'ya Kapımız Açık.''
Fenerbahçe'nin yıldızı Romelu Lukaku hakkında da konuşan Çakmak, Belçikalı golcünün babasının Gençlerbirliği'nde oynadığı dönemi hatırlattı: "Lukaku o dönem bizim tesisimizin yemeğini yemiş, suyunu içmiş bir çocuk. Sonra dünyanın sayılı futbolcularından biri oldu. Şimdi Fenerbahçe'ye geldi. Başarılar diliyorum. Bir gün Gençlerbirliği'ne gelip anılarını tazelemek isterse başımızın üzerinde yeri var."
Yeni Stat İçin Tarih Verdi
Yeni 19 Mayıs Stadı konusunda da bilgi veren Çakmak, 53 bin kişilik tesisin 29 Ekim'de açılmasının planlandığını söyledi. Gençlerbirliği'nin ikinci yarıda yüksek seyirci potansiyeline sahip Trabzonspor veya Beşiktaş gibi karşılaşmalardan birini yeni statta oynayabileceğini belirten Başkan, "Önce stadın açılmasını görelim. İzin verilirse ikinci yarıda bir-iki maçımızı deneme amaçlı orada oynayabiliriz. Ama 53 bin kişilik stadı doldurmak gerekiyor. Güzel bir atmosfer oluşturmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.