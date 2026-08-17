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Kırgızistan'da 51 bin kişilik stadyumun inşası tamamlandı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun yapımı tamamlandı. Uluslararası standartlara sahip dev tesis, ilk kez 31 Ağustos'ta 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış törenine ev sahipliği yapacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kırgızistan'da 51 bin kişilik stadyumun inşası tamamlandı
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Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te uluslararası standartlara uygun, 51 bin seyirci kapasiteli yeni stadyumun yapımı tamamlandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Stadyum yetkililerinden edinilen bilgiye göre, modern mimarisi ve altyapısıyla ülkenin en büyük spor tesisi olma özelliğini taşıyan stadyum, kullanıma hazır hale getirildi.

Başkent Bişkek'in güneyinde yer alan stadyum, uluslararası futbol müsabakalarının yanı sıra büyük ölçekli kültürel etkinliklere ve törenlere de ev sahipliği yapacak.

Geleneksel keçe çadır motiflerinden esinlenilerek tasarlanan dev kompleksin çevresinde son rötuşlar yapılıyor.

Stadyum kompleksinde geniş otopark alanları, sporcu eğitim merkezleri, VIP ağırlama salonları ve alışveriş merkezleri yer alıyor.

Bu dev kompleks, kapılarını ilk kez "31 Ağustos Kırgızistan Bağımsızlık Bayramı"nda düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nın görkemli açılış töreniyle aralayacak.

Uluslararası standartlara uygun inşa edilen stadyumun resmi açılışının ise 5 Ekim'de yapılacağı duyuruldu.

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