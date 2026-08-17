DeMar DeRozan için 3 takım öne çıktı

NBA'de sezon arasının son bölümüne girilirken DeMar DeRozan'a yönelik ilgi devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Washington Wizards, Miami Heat ve Denver Nuggets'ın tecrübeli yıldızı kadrosuna katmak istediği, Russell Westbrook ile yeniden bir araya gelme girişimi sonuçsuz kalan Washington'ın rotasını DeRozan'a çevirdiği belirtildi.
NBA'in tecrübeli yıldızlarından DeMar DeRozan'a yönelik ilgi sürerken, 37 yaşındaki oyuncunun yeni adresi olabilecek üç takım öne çıktı.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Washington Wizards, DeRozan ile ilgilenen takımlar arasına katıldı. Wizards'ın yanı sıra Miami Heat ve Denver Nuggets da eski All-Star oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.
Washington'ın DeRozan'a yönelik ilgisi, kulübün Russell Westbrook'u yeniden başkente getirme girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından ortaya çıktı.
Wizards, daha önce Westbrook ile iki yıllık bir sözleşme üzerinden yeniden anlaşmayı denemişti. Ancak tecrübeli guard, daha sonra emeklilik kararını açıklamadan önce görüşmeleri sonlandırdı.
Bunun üzerine Washington yönetimi, kadrosuna tecrübeli ve kendisini kanıtlamış başka bir oyuncu eklemek amacıyla rotasını DeRozan'a çevirdi.
Westbrook ile yeniden bir araya gelme planının gerçekleşmemesinin ardından DeRozan, Washington'a hem kendisini kanıtlamış bir skorer hem de önemli bir veteran varlığı kazandırabilir.
Miami Heat de Giannis Antetokounmpo'nun yanına hücumda ek destek arayışını sürdürürken DeRozan ile adı anılan takımlar arasında bulunuyor.
Nikola Jokic liderliğindeki Denver Nuggets da altı kez All-Star seçilen yıldız için potansiyel adreslerden biri olarak gösteriliyor.
37 yaşındaki DeRozan, sezon arasının bu aşamasında halen takımsız olan oyuncular arasında NBA'in en önemli ve en deneyimli isimlerinden biri konumunda.
Kariyeri boyunca Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Chicago Bulls ve Sacramento Kings formaları giyen DeRozan, 12 farklı NBA sezonunda maç başına 20 sayının üzerinde ortalama yakaladı.
Tecrübeli yıldız, kariyerini özellikle orta mesafe şutlarındaki etkinliği, bire bir hücumdaki üretkenliği ve maçların kritik anlarında kendi şutunu yaratabilme becerisi üzerine inşa etti.
NBA'in tecrübeli yıldızlarından DeMar DeRozan'a yönelik ilgi sürerken, 37 yaşındaki oyuncunun yeni adresi olabilecek üç takım öne çıktı.
NBA muhabiri Marc Stein'ın haberine göre Washington Wizards, DeRozan ile ilgilenen takımlar arasına katıldı. Wizards'ın yanı sıra Miami Heat ve Denver Nuggets da eski All-Star oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ekipler arasında yer alıyor.
Washington'ın DeRozan'a yönelik ilgisi, kulübün Russell Westbrook'u yeniden başkente getirme girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından ortaya çıktı.
Wizards, daha önce Westbrook ile iki yıllık bir sözleşme üzerinden yeniden anlaşmayı denemişti. Ancak tecrübeli guard, daha sonra emeklilik kararını açıklamadan önce görüşmeleri sonlandırdı.
Bunun üzerine Washington yönetimi, kadrosuna tecrübeli ve kendisini kanıtlamış başka bir oyuncu eklemek amacıyla rotasını DeRozan'a çevirdi.
Westbrook ile yeniden bir araya gelme planının gerçekleşmemesinin ardından DeRozan, Washington'a hem kendisini kanıtlamış bir skorer hem de önemli bir veteran varlığı kazandırabilir.
Miami Heat de Giannis Antetokounmpo'nun yanına hücumda ek destek arayışını sürdürürken DeRozan ile adı anılan takımlar arasında bulunuyor.
Nikola Jokic liderliğindeki Denver Nuggets da altı kez All-Star seçilen yıldız için potansiyel adreslerden biri olarak gösteriliyor.
37 yaşındaki DeRozan, sezon arasının bu aşamasında halen takımsız olan oyuncular arasında NBA'in en önemli ve en deneyimli isimlerinden biri konumunda.
Kariyeri boyunca Toronto Raptors, San Antonio Spurs, Chicago Bulls ve Sacramento Kings formaları giyen DeRozan, 12 farklı NBA sezonunda maç başına 20 sayının üzerinde ortalama yakaladı.
Tecrübeli yıldız, kariyerini özellikle orta mesafe şutlarındaki etkinliği, bire bir hücumdaki üretkenliği ve maçların kritik anlarında kendi şutunu yaratabilme becerisi üzerine inşa etti.