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Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik

Şampiyonlar Ligi play-off turunda temsilcimiz Fenerbahçe ile karşılaşacak Fransız ekibi Lyon'da iki futbolcu antrenmanda yer almadı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:47 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Lyon'da Fenerbahçe maçı öncesi iki eksik
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi Lyon, ilk maç öncesi hazırlıklarında sona geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fransız temsilcisi, pazartesi sabahı OL Training Center'da yaptığı antrenmanla Fenerbahçe karşılaşmasının taktik provasını tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca yönetimindeki çalışmaya kadronun büyük bölümü katıldı.

Lyon'da bir süredir takımdan ayrı kalan Mads Bidstrup ile Arjantinli sol bek Nicolas Tagliafico, yeniden takımla birlikte çalışmalara başladı. İki futbolcunun dönüşü, zorlu Fenerbahçe karşılaşması öncesinde Fonseca'nın elini güçlendirdi.

Takıma yeni katılan İsviçreli sağ bek Zachary Athekame ile savunma oyuncusu Felix Bacher da antrenmanda yer alan isimler arasında bulundu.

MERAH VE SULC YOK

Fransız ekibinde son çalışmanın iki önemli eksiği ise Khalis Merah ve Pavel Sulc oldu.

Dizindeki hafif sakatlık nedeniyle tedavisi devam eden Merah takımdan ayrı kalırken, Sulc'un ise çarşamba günü yeniden antrenmanlara dönmesinin planlandığı belirtildi.

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