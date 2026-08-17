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Tyrese Haliburton'dan Pacers'ın sezon açılış programına tepki

Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, 2026-27 sezonundaki dönüş maçının ulusal televizyonda yayınlanmamasından ve Indiana'da oynanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tyrese Haliburton'dan Pacers'ın sezon açılış programına tepki
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Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, 2026-27 sezonundaki dönüş maçının ulusal televizyonda yayınlanmamasından ve Indiana'da oynanmamasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Haliburton, uzun bir sakatlık arasının ardından sahalara dönüşünün daha fazla ilgi görmesi gerektiğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Indiana Pacers guardı Tyrese Haliburton, takımının 2026-27 sezonundaki açılış programından memnun olmadığını açıkça dile getirdi.

"Numbers On The Board" podcastinin son bölümünde konuşan Haliburton, uzun süren sakatlığının ardından oynayacağı ilk karşılaşmanın ulusal televizyonda yayınlanması veya en azından Indiana'da oynanması gerektiğini savundu.

Haliburton, programı ilk gördüğünde şaşkınlık yaşadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Benim seviyemde olduğunu düşündüğünüz herhangi bir basketbolcuyu söyleyin. O oyuncu aşil tendonunu koparsa ve 16 ay sahalardan uzak kalsa, sizce dönüş maçı ulusal televizyonda yayınlanmaz mıydı? Ulusal televizyonda olmasa bile sizce o maç kendi sahasında oynanmaz mıydı? Programı gördüğümde, 'Vay be!' dedim. Şaşırdım ama yolumuza devam ediyoruz."

Pacers, 2026-27 sezonundaki ilk maçını deplasmanda New Orleans Pelicans'a karşı oynayacak.

Haliburton ve Indiana cephesindeki rahatsızlığın bir diğer nedeni ise Pacers'ın 2025 yılında NBA Finalleri'ne yükselmesine rağmen ligin öne çıkarılan takımlarından biri gibi muamele görmediğini düşünmesi.

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