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Rodri yerine 18 yaşındaki yetenek!

Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmaya hazırlanmasının ardından Manchester City, orta saha için düğmeye bastı. İngiliz ekibi, Lille'in 18 yaşındaki yıldızı Ayyoub Bouaddi için görüşmelerde sona yaklaştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Rodri yerine 18 yaşındaki yetenek!
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Manchester City'de orta saha yapılanması için hareketli günler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Rodri'nin Barcelona'ya transferi konusunda 65 milyon Euro karşılığı anlaşma sağlanmasının ardından İngiliz devi, İspanyol yıldızın boşluğunu genç bir isimle doldurmak istiyor.

City'nin listesindeki ilk aday ise Lille forması giyen Ayyoub Bouaddi oldu. İngiliz ekibinin Fransız kulübüyle görüşmelerini ileri bir aşamaya taşıdığı ve transferi hafta içerisinde sonuçlandırmayı hedeflediği belirtildi.

LILLE 100 MİLYON EURO İSTİYOR

Lille'in, Avrupa'nın birçok büyük kulübünün radarında bulunan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için yaklaşık 100 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Bouaddi, genç yaşına rağmen hem kulüp hem de milli takım seviyesinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Fas'ın Dünya Kupası'nda çeyrek finale kadar ilerlediği turnuvada altı karşılaşmanın beşine ilk 11'de başlayan genç futbolcu, uluslararası arenada da kendisini kanıtladı.

16 YAŞINDAN BERİ PROFESYONEL

Genç yıldız, Lille formasıyla profesyonel seviyede şimdiden 88 karşılaşmaya çıktı.

Ekim 2023'te, 16. yaş gününden yalnızca birkaç gün sonra A takımda ilk maçına çıkan Bouaddi, geçtiğimiz sezon Lille'in Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlamasında da önemli pay sahibi oldu.

ENZO FERNANDEZ DEFTERİ KAPANMADI

Manchester City'nin Bouaddi transferini tamamlaması halinde Chelsea forması giyen Enzo Fernandez için yürüttüğü çalışmaların nasıl etkileneceği ise henüz net değil.

Kulübe yakın kaynaklara göre City cephesinin Arjantinli orta sahaya olan ilgisi de devam ediyor.

Manchester ekibinin, Rodri sonrası orta sahayı tek bir oyuncuyla değil, farklı özelliklere sahip birden fazla isimle yeniden şekillendirme ihtimali bulunduğu vurgulandı.

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