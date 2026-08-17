Ederson, Martinez derken Juve'nin yeni kalecisi Vicario

Juventus'ta kaleci transferinde mutlu sona ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'den Ederson Moraeis'in transferini düşünen, Emiliano Martinez için Aston Villa ile yapılan temaslardan sonuç alamayan İtalyan devi, Tottenham'ın İtalyan kalecisi Guglielmo Vicario'yu kadrosuna kattı.
The Athletic'in haberine göre Juventus'un, Vicario için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifine Tottenham olumlu yanıt verdi.
Kiralık sözleşmesinde 10 milyon Euro bonservis opsiyonu olduğu da belirtildi.
3 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
Juventus'a imza atması halinde Vicario, üç yılın ardından yeniden ülkesine dönecek.
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren deneyimli kaleci; Udinese, Venezia, Cagliari, Perugia ve Empoli formalarını giydi. Vicario, 2023 yazında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Empoli'den Tottenham'a transfer olmuştu.
TOTTENHAM'DA 117 MAÇ
Hugo Lloris'in ayrılığının ardından Tottenham kalesini devralan Vicario, İngiliz ekibinde kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu.
29 yaşındaki file bekçisi, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 117 karşılaşmaya çıkarken 29 maçta kalesini gole kapattı.
Vicario ayrıca Tottenham'ın geçtiğimiz sezon kazandığı UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli rol oynadı. Final karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İtalyan kaleci, uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla takımının kupaya ulaşmasına katkı sağladı.
KINSKY'NİN GERİSİNDE KALDI
Vicario'nun Tottenham'daki geleceğini değiştiren gelişme ise geçtiğimiz sezon yaşandı.
Fıtık operasyonu nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan İtalyan kalecinin yokluğunda kaleyi Antonin Kinsky devraldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi, Vicario iyileşmesine rağmen sezonun son bölümünde tercihini Kinsky'den yana kullandı.
Sezon öncesi hazırlık döneminde de Kinsky'nin birinci kaleci olarak öne çıkması, Vicario'nun gözden çıkarılmasına neden oldu.
The Athletic'in haberine göre Juventus'un, Vicario için yaptığı satın alma opsiyonlu kiralama teklifine Tottenham olumlu yanıt verdi.
Kiralık sözleşmesinde 10 milyon Euro bonservis opsiyonu olduğu da belirtildi.
3 YIL SONRA GERİ DÖNÜYOR
Juventus'a imza atması halinde Vicario, üç yılın ardından yeniden ülkesine dönecek.
Kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren deneyimli kaleci; Udinese, Venezia, Cagliari, Perugia ve Empoli formalarını giydi. Vicario, 2023 yazında yaklaşık 20 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Empoli'den Tottenham'a transfer olmuştu.
TOTTENHAM'DA 117 MAÇ
Hugo Lloris'in ayrılığının ardından Tottenham kalesini devralan Vicario, İngiliz ekibinde kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri oldu.
29 yaşındaki file bekçisi, Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda 117 karşılaşmaya çıkarken 29 maçta kalesini gole kapattı.
Vicario ayrıca Tottenham'ın geçtiğimiz sezon kazandığı UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli rol oynadı. Final karşılaşmasına ilk 11'de başlayan İtalyan kaleci, uzatma dakikalarında yaptığı kritik kurtarışla takımının kupaya ulaşmasına katkı sağladı.
KINSKY'NİN GERİSİNDE KALDI
Vicario'nun Tottenham'daki geleceğini değiştiren gelişme ise geçtiğimiz sezon yaşandı.
Fıtık operasyonu nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan İtalyan kalecinin yokluğunda kaleyi Antonin Kinsky devraldı. Teknik direktör Roberto De Zerbi, Vicario iyileşmesine rağmen sezonun son bölümünde tercihini Kinsky'den yana kullandı.
Sezon öncesi hazırlık döneminde de Kinsky'nin birinci kaleci olarak öne çıkması, Vicario'nun gözden çıkarılmasına neden oldu.