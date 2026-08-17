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Milli sporcu Fatih Güney Open Brno'da bronz madalya kazandı

Muğla Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü'nün görme engelli milli sporcusu Fatih Güney, International Para Climbing Open Brno 2026'da B3 kategorisinde bronz madalyanın sahibi oldu. Güney'in derecesi, kulüp tarihindeki ilk uluslararası madalya olarak kayıtlara geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 13:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli sporcu Fatih Güney Open Brno'da bronz madalya kazandı
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Muğla Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü'nün görme engelli milli sporcusu Fatih Güney, Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen International Para Climbing Open Brno 2026'da bronz madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda B3 kategorisinde mücadele eden Güney, üçüncü sırayı alarak kürsüye çıktı.

KULÜP TARİHİNDE BİR İLK

Fatih Güney'in milli formayla elde ettiği bronz madalya, Muğla Turkuaz Paralimpik Spor Kulübü tarihindeki ilk uluslararası madalya oldu.

Fethiye'den başlayan spor yolculuğunu ay-yıldızlı forma altında uluslararası kürsüye taşıyan Güney, organizasyonu madalyayla tamamladı.

MİLLİ TAKIMDAN İKİ GÜMÜŞ DAHA

Türkiye Para Tırmanış Milli Takımı da Brno'daki organizasyonda farklı kategorilerde dereceler elde etti.

Milli sporculardan Mustafa Beyaz, AL1 kategorisinde gümüş madalya kazanırken Erdem Hırka da AL2 kategorisinde ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

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