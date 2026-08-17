Fenerbahçeli çocuğu anlatan komiser: 'O titreme çok üzücüydü'

Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, yaşananları anlattı:



"Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu." pic.twitter.com/X2xRAM9Bx8



— Sporx (@sporx) August 17, 2026