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Fenerbahçeli çocuğu anlatan komiser: "O titreme çok üzücüydü"

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu tribünden çıkaran Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, yaşananları anlattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 15:26
Fenerbahçeli çocuğu anlatan komiser: 'O titreme çok üzücüydü'
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Gençlerbirliği-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde bazı taraftarların tepkisine hedef olan Fenerbahçe formalı çocuğu güvenli bölgeye götüren Komiser Yardımcısı Uğur Yurduseven, olay sırasında yaşadıklarını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunuslar Motosikletli Polis Timler Amirliğinde görev yapan Yurduseven, tribündeki gerginliğin küçük çocuğa yöneldiğini fark etmesinin ardından müdahale ettiğini söyledi.

"ÇOCUĞU BANA VER"

Yurduseven, çocuğun babasının yanına giderek, "Sanırım bu arkadaşlar bu tarafa geliyor, daha büyük bir şeye sebep olunmaması için çocuğu bana ver" dediğini ve küçük taraftarı kucağına aldığını anlattı.

Tribünden çıkarken taraftarların arasından geçmek zorunda kaldıklarını belirten Yurduseven, en büyük endişesinin çocuğa zarar gelmesi olduğunu söyledi.

Tepki gösteren kişiyle göz göze geldiğini anlatan Yurduseven, tepkisini şiddete dönüştürmemesi gerektiğini, herhangi bir hareketin çocuğun, kendisinin veya başka bir vatandaşın canına mal olabileceğini söylediğini aktardı.

"O KÜÇÜK VÜCUDUNDAKİ TİTREME GERÇEKTEN ÜZÜCÜYDÜ"

Çocuğun olay sırasında sürekli sorular sorduğunu, strese girdiğini ve terlediğini belirten Yurduseven, yaşananların kendisini de etkilediğini söyledi.

"O küçük vücudundaki titreme gerçekten üzücüydü. Bir baba olarak ben de stresliydim aslında ama belli etmemeye çalışıyoruz bunları. Sonradan tabii ki o stresi atınca 'Allah'ım çok şükür' dedim. Sağlam bir şekilde çıktık."

Yurduseven, çocuğun yeniden hedef haline gelmemesi için formasını çıkarmasını istediğini, terli olduğu için üşümemesi amacıyla da birlikte görev yaptığı polis memurundan tişörtünü aldığını anlattı.

"ARTIK SANA HİÇ KİMSE BİR ŞEY YAPAMAZ, SEN POLİSSİN"

Yurduseven, küçük taraftarla arasında geçen konuşmayı da aktardı:

"Dönerken de polis tişörtüyle geldiğimizde 'Abiler kızacak mı, bir şey olacak mı?' dediğinde 'Artık sana hiç kimse hiçbir şey yapamaz, sen polissin' dedim. 'Güçlüyüm o zaman' dedi. 'Güçlüsün' dedim. Çok mutlu oldu."

Olay sırasında kendisine yardımcı olan vatandaşlara teşekkür eden Yurduseven, polislerin vatandaşların desteği olmadan görev yapamayacağını vurguladı.

Yurduseven, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin kendisini tebrik etmesine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Bakanım sağ olsunlar. Mutlu ve onore oldum. Meslek hayatımda Bakanımızdan, bir büyüğümüzden teşekkür ve takdir almak gerçekten değerli ve kıymetliydi."

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Gençlerbirliği de olayın ardından yaptığı açıklamada, tribünde Fenerbahçe forması giyen bir çocuğun hedef alınmasının kulübün değerleriyle bağdaşmadığını bildirdi.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bizim için rakip takımın formasını giyen bir çocuk her şeyden önce bizim çocuğumuzdur. Yaşanan bu münferit olayı kınıyor, minik Fenerbahçeli evladımızın ve ailesinin yaşadığı üzüntüyü paylaşıyoruz. Her bir seyircinin tribünde kendini güvende hissetme hakkının ve futbol sevgisinin yanında olduğumuzu özellikle vurguluyoruz."

Açıklamada ayrıca küçük taraftar ile ailesinin tesislerde ağırlanmak istendiği belirtildi.

SPOR GÜVENLİĞİ GÜNDEMDEYDİ

Spor müsabakalarında huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde gerçekleştirilen Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda da ele alınmıştı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla 23 Temmuz'da yapılan toplantıda, müsabakalarda güvenliğin güçlendirilmesi, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi, kurumlar arası işbirliği ve yeni sezon spor güvenliği stratejileri değerlendirilmişti.

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