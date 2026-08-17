Arda Turan Kiev'deki geceyi anlattı: 'Sığınağa indim'

Arda Turan, Kiev'de yaşanan füze saldırılarının ardından takımını maça nasıl hazırladığını anlattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Saldırı seslerinin duyulduğu geceyi aktaran Turan, önce odasında bulunduğunu, ardından sığınağa indiğini söyledi.
"SIĞINAĞA İNDİM, 10-12 OYUNCUM VARDI"
Arda Turan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum."
Turan, oyuncularına yaşananların bir bahane olarak görülmemesi gerektiğini söylediğini, ancak kendilerini yorgun hissetmeleri halinde bunu anlayışla karşılayacağını da belirtti.
"Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler."
"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZOR"
Takımdaki birçok futbolcunun hayatında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını anlatan Arda Turan, yaşananların psikolojik olarak ağır olduğunu vurguladı.
"Oyuncularımızın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durum yaşadı. Psikolojik olarak çok zor. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz. Yine de bunu asla kabul etmeyeceğiz."
"UMARIM BİR AN ÖNCE BARIŞ GELİR"
Arda Turan, açıklamasının sonunda Ukrayna'daki savaşla ilgili de konuştu.
"Ukrayna'da savaş var. Burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Bunun neden yaşandığını hâlâ anlayabilmiş değilim. Umarım bir an önce barış gelir."
"SIĞINAĞA İNDİM, 10-12 OYUNCUM VARDI"
Arda Turan yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"İlk başta ben de odamdaydım, ardından sığınağa indim. Orada 10-12 oyuncum vardı. Onlara ne söyleyebilirdim ki? Sabah sadece maça çıkıp çıkamayacaklarını sordum."
Turan, oyuncularına yaşananların bir bahane olarak görülmemesi gerektiğini söylediğini, ancak kendilerini yorgun hissetmeleri halinde bunu anlayışla karşılayacağını da belirtti.
"Bunun bir bahane olmadığını, savaş gerçeğini kabul etmemiz gerektiğini söyledim. Kendilerini yorgun hissediyorlarsa bunu anlayabileceğimi de belirttim. Buna rağmen çıkıp oynamak istediler."
"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK ZOR"
Takımdaki birçok futbolcunun hayatında ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını anlatan Arda Turan, yaşananların psikolojik olarak ağır olduğunu vurguladı.
"Oyuncularımızın birçoğu hayatlarında ilk kez böyle bir durum yaşadı. Psikolojik olarak çok zor. 'Alıştım' demek istemiyorum ama sanki bununla yaşamayı öğreniyoruz. Yine de bunu asla kabul etmeyeceğiz."
"UMARIM BİR AN ÖNCE BARIŞ GELİR"
Arda Turan, açıklamasının sonunda Ukrayna'daki savaşla ilgili de konuştu.
"Ukrayna'da savaş var. Burada çocuklar ve insanlar ölüyor. Bunun neden yaşandığını hâlâ anlayabilmiş değilim. Umarım bir an önce barış gelir."