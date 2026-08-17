Fransa'da Fenerbahçe için özel önlemler!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'a konuk olacağı kritik rövanş öncesinde Fransız makamları geniş çaplı bir güvenlik planı hazırlıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre, Rhone Valiliği'nde gerçekleştirilen toplantının ardından karşılaşmanın güvenlik riski, Ulusal Holiganizmle Mücadele Birimi tarafından 5 üzerinden 4 olarak belirlendi.
Lyon'daki Groupama Stadium'da oynanacak mücadelede yaklaşık 50 bin futbolseverin tribünlerde olması bekleniyor.
2 BİN 200 FENERBAHÇE TARAFTARI
Karşılaşma için Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü kapasitesinin 2 bin 220 kişi olacağı belirtildi.
Bu grubun yaklaşık 1000'inin Türkiye'den, 1000'inin ise Avrupa Birliği ülkelerinden Lyon'a geleceği kaydedildi. Ayrıca 200 önceden belirlenmiş taraftar ile 20 VIP konuğun da organizasyona dahil olacağı ifade edildi.
Fransız güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmede, deplasman tribününde yer alacak taraftarların 500 ila 700'ünün riskli profil kategorisinde değerlendirildiği aktarıldı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL PLAN
Fenerbahçe taraftarlarının stada ulaşımı da özel bir plan dahilinde gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli taraftarların maç günü önce Chassieu bölgesindeki Eurexpo alanında toplanması gerekecek. Saat 18.00'den itibaren burada oluşturulacak buluşma noktasına gelen taraftarlar, kulüp tarafından verilen belgeyi göstererek maç biletlerini teslim alacak.
Taraftarların daha sonra 15 ila 20 otobüs ve servis aracıyla toplu şekilde Groupama Stadium'a götürülmesi planlanıyor.
Maç günü stat çevresinde Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca bilet satışı yapılmayacak. Deplasman tribünü biletlerinin dağıtım ve satış sürecinin tamamen Fenerbahçe tarafından yürütüleceği bildirildi.
LYON'DAN BİLET SATIŞINA SIKI TAKİP
Ev sahibi Lyon da Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribünü dışında bilet satın almasını engellemek için ek önlemler aldı.
Bilet satışlarının ilk aşamada kulübün 26 bini aşkın kombine sahibine açıldığı, Fransız ekibinin taraftarlarına biletlerin başka kişilere devredilmemesi ve yeniden satış yapılmaması konusunda uyarıda bulunacağı belirtildi.
ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞ YASAĞI GÜNDEMDE
Güvenlik planının, 18 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ilk maçta yaşanabilecek gelişmelere göre daha da genişletilebileceği ifade edildi.
Fransız makamlarının, olası taraftar grupları arasındaki temasın önüne geçebilmek için 26 Ağustos günü Türk taraftarların veya Türk taraftar olarak değerlendirilen kişilerin Lyon şehir merkezinin belirli bölgelerine girişini kısıtlayan kararlar alabileceği öne sürüldü.
Ayrıca karşılaşma çevresinde görev yapmak üzere rutin güvenlik güçlerine ek olarak 3 özel birliğin daha görevlendirilmesi ihtimali üzerinde duruldu.
Fransız yetkililerin aldığı geniş önlemlerde, Lyon'un 2017 yılında Beşiktaş'ı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların da etkili olduğu belirtildi.
Lyon'daki Groupama Stadium'da oynanacak mücadelede yaklaşık 50 bin futbolseverin tribünlerde olması bekleniyor.
2 BİN 200 FENERBAHÇE TARAFTARI
Karşılaşma için Fenerbahçe taraftarlarına ayrılan deplasman tribünü kapasitesinin 2 bin 220 kişi olacağı belirtildi.
Bu grubun yaklaşık 1000'inin Türkiye'den, 1000'inin ise Avrupa Birliği ülkelerinden Lyon'a geleceği kaydedildi. Ayrıca 200 önceden belirlenmiş taraftar ile 20 VIP konuğun da organizasyona dahil olacağı ifade edildi.
Fransız güvenlik birimlerinin yaptığı değerlendirmede, deplasman tribününde yer alacak taraftarların 500 ila 700'ünün riskli profil kategorisinde değerlendirildiği aktarıldı.
FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR İÇİN ÖZEL PLAN
Fenerbahçe taraftarlarının stada ulaşımı da özel bir plan dahilinde gerçekleştirilecek.
Sarı-lacivertli taraftarların maç günü önce Chassieu bölgesindeki Eurexpo alanında toplanması gerekecek. Saat 18.00'den itibaren burada oluşturulacak buluşma noktasına gelen taraftarlar, kulüp tarafından verilen belgeyi göstererek maç biletlerini teslim alacak.
Taraftarların daha sonra 15 ila 20 otobüs ve servis aracıyla toplu şekilde Groupama Stadium'a götürülmesi planlanıyor.
Maç günü stat çevresinde Fenerbahçe taraftarlarına ayrıca bilet satışı yapılmayacak. Deplasman tribünü biletlerinin dağıtım ve satış sürecinin tamamen Fenerbahçe tarafından yürütüleceği bildirildi.
LYON'DAN BİLET SATIŞINA SIKI TAKİP
Ev sahibi Lyon da Fenerbahçe taraftarlarının deplasman tribünü dışında bilet satın almasını engellemek için ek önlemler aldı.
Bilet satışlarının ilk aşamada kulübün 26 bini aşkın kombine sahibine açıldığı, Fransız ekibinin taraftarlarına biletlerin başka kişilere devredilmemesi ve yeniden satış yapılmaması konusunda uyarıda bulunacağı belirtildi.
ŞEHİR MERKEZİNE GİRİŞ YASAĞI GÜNDEMDE
Güvenlik planının, 18 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak ilk maçta yaşanabilecek gelişmelere göre daha da genişletilebileceği ifade edildi.
Fransız makamlarının, olası taraftar grupları arasındaki temasın önüne geçebilmek için 26 Ağustos günü Türk taraftarların veya Türk taraftar olarak değerlendirilen kişilerin Lyon şehir merkezinin belirli bölgelerine girişini kısıtlayan kararlar alabileceği öne sürüldü.
Ayrıca karşılaşma çevresinde görev yapmak üzere rutin güvenlik güçlerine ek olarak 3 özel birliğin daha görevlendirilmesi ihtimali üzerinde duruldu.
Fransız yetkililerin aldığı geniş önlemlerde, Lyon'un 2017 yılında Beşiktaş'ı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan olayların da etkili olduğu belirtildi.