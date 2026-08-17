Beşiktaş'tan gece yarısı gizemli paylaşım

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından gece yarısı yapılan dikkat çekici paylaşım, siyah-beyazlı taraftarlar arasında merak uyandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eyüpspor galibiyetinin ardından saatler 01.36'yı gösterdiğinde Beşiktaş'ın resmi X hesabından kartal logosunun bulunduğu antika bir telefon görseli paylaşıldı. Görsele, "sneak peek 1." mesajı eklendi.
Paylaşımın ardından siyah-beyazlı taraftarlar mesajın ne anlama geldiğini tartışmaya başladı.
Bazı taraftarlar paylaşımı yeni bir transferin işareti olarak yorumlarken, bazıları ise görselin Dusan Vlahovic için hazırlanan tanıtım filminden bir kare olabileceği görüşünü dile getirdi.
Kulüpten paylaşımın içeriğine ilişkin kaynakta herhangi bir açıklama yer almadı.
BEŞİKTAŞ 5'TE 5 YAPTI
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde oynadığı son 5 resmi karşılaşmanın tamamını gol yemeden kazandı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa elemelerinde Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynadığı toplam 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Süper Lig'in ilk haftasında da Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Transfer döneminde Nübel, Vlahovic, Trossard ve Salih'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gece yarısı yapılan paylaşım da taraftarların transfer gündemine ilişkin merakını artırdı.
TARAFTARLARDAN FARKLI YORUMLAR
𝘀𝗻𝗲𝗮𝗸 𝗽𝗲𝗲𝗸 1. 📽️ pic.twitter.com/xSStyapiaD
— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 16, 2026
Paylaşımın ardından siyah-beyazlı taraftarlar mesajın ne anlama geldiğini tartışmaya başladı.
Bazı taraftarlar paylaşımı yeni bir transferin işareti olarak yorumlarken, bazıları ise görselin Dusan Vlahovic için hazırlanan tanıtım filminden bir kare olabileceği görüşünü dile getirdi.
Kulüpten paylaşımın içeriğine ilişkin kaynakta herhangi bir açıklama yer almadı.
BEŞİKTAŞ 5'TE 5 YAPTI
Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde oynadığı son 5 resmi karşılaşmanın tamamını gol yemeden kazandı.
Siyah-beyazlılar, Avrupa elemelerinde Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynadığı toplam 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Süper Lig'in ilk haftasında da Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.
Transfer döneminde Nübel, Vlahovic, Trossard ve Salih'i kadrosuna katan Beşiktaş'ta çalışmaların devam ettiği belirtilirken, gece yarısı yapılan paylaşım da taraftarların transfer gündemine ilişkin merakını artırdı.