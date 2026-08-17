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Serdal Adalı'dan Vlahovic açıklaması

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 14:52
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Serdal Adalı'dan Vlahovic açıklaması
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic'in lisansıyla ilgili, İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin beklendiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Beşiktaş'ta başkanı Serdal Adalı, sponsorluk sözleşmesinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Başkan Adalı, yeni transfer Dusan Vlahovic ile ilgili yaptığı açıklamada, "Vlahovic'in lisansı için İtalya Futbol Federasyonu'ndan izin bekleniyor. Geldiği anda lisansı çıkartılacak" ifadelerini kullandı.

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