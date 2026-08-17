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İsmail Kartal'dan Lukaku yanıtı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 15:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
İsmail Kartal'dan Lukaku yanıtı!
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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İsmail Kartal, "Oyuncularımızla birlikte ekip olarak çok güzel bir gün geçirdik. Tesislerde kalarak Lyon'u analiz ettik. Bugün de bununla birlikte son çalışmalarımızı yapacağız. Yarın da taraftarımızın desteğiyle birlikte avantajlı bir skoru almak istiyoruz. Tek hedefimiz bu." dedi.

Sarı-lacivertli teknik adam, "Son oynadığımız maçı düşünmüyoruz. Bugüne kadar nasıl geldik bunu herkes biliyor. Son maça çok takılmıyoruz. Ben takıma ve oyuncularıma güveniyorum. Biz bugün ve yarına bakıyoruz. O maç geride kaldı. 18 yıldır Şampiyonlar Ligi'ne kalamıyoruz, bu da baskı değil ve fırsat olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

ROMELU LUKAKU'NUN DURUMU

İsmail Kartal, yeni transfer Romelu Lukaku'nun durumuna ilişkin, "Şu andaki durumu pozitif. Çalışıyor. Bugün kendisiyle konuşacağım ve yarınki maç için antrenmandan sonra değerlendireceğim." sözlerini sarf etti.

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