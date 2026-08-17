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Serdal Adalı sponsorluk töreninde dengesini kaybederek yere düştü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Adalı'nın yardımına yanındaki kişiler koştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 15:46
Fotoğraf: AA
Serdal Adalı sponsorluk töreninde dengesini kaybederek yere düştü
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir an yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yanında bulunan kişiler hemen müdahale ederek Beşiktaş Başkanı'nın ayağa kalkmasına yardımcı oldu.

KÜRSÜYE GİDERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ

Serdal Adalı'nın düşme anı sponsorluk toplantısı sırasında yaşandı. Kaynakta Adalı'nın herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına ilişkin bilgi yer almadı.

YENİ SEZON MESAJI

Adalı, törende yeni sezonla ilgili de açıklamalarda bulundu.

"Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."



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