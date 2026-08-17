Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde talihsiz bir an yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Adalı, kürsüye yöneldiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Yanında bulunan kişiler hemen müdahale ederek Beşiktaş Başkanı'nın ayağa kalkmasına yardımcı oldu.
KÜRSÜYE GİDERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Serdal Adalı'nın düşme anı sponsorluk toplantısı sırasında yaşandı. Kaynakta Adalı'nın herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına ilişkin bilgi yer almadı.
YENİ SEZON MESAJI
Adalı, törende yeni sezonla ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."
KÜRSÜYE GİDERKEN DENGESİNİ KAYBETTİ
Serdal Adalı'nın düşme anı sponsorluk toplantısı sırasında yaşandı. Kaynakta Adalı'nın herhangi bir sağlık sorunu yaşadığına ilişkin bilgi yer almadı.
YENİ SEZON MESAJI
Adalı, törende yeni sezonla ilgili de açıklamalarda bulundu.
"Sezonu güzel bir galibiyetle açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tribündeki muhteşem destekleri için büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum."