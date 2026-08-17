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Mavericks, geleceği belirsizliğini koruyan Klay Thompson ile temas halinde

Dallas Mavericks'ta Klay Thompson'ın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, kulüp başkanı Masai Ujiri'nin tecrübeli yıldızla sezon arasında iletişim halinde olduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 16:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Mavericks, geleceği belirsizliğini koruyan Klay Thompson ile temas halinde
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Dallas Mavericks'ta Klay Thompson'ın geleceğine ilişkin belirsizlik devam ederken, kulüp başkanı Masai Ujiri'nin tecrübeli yıldızla sezon arasında iletişim halinde olduğu belirtildi.

Dallas'ın Thompson'ın kontratını feshetmek yerine takas etmeyi tercih ettiği kaydedildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dallas Mavericks başkanı Masai Ujiri'nin, geleceği belirsizliğini koruyan Klay Thompson ile sezon arasında temas halinde olduğu bildirildi.

The Stein Line'dan Marc Stein'ın kaynaklarına göre Mavericks yönetimi, Thompson ile yollarını ayırması halinde tecrübeli oyuncunun kontratını feshetmek yerine takas yoluna gitmeyi tercih ediyor.

Bununla birlikte kaynaklar, sürecin nasıl sonuçlanacağının henüz netlik kazanmadığını belirtti.

Thompson, kısa süre önce katıldığı bir Twitch yayınında kariyerinin bu aşamasındaki hedefinin şampiyonluk için mücadele etmek olduğunu açıklamıştı.

Dallas'ın Thompson'ın kontratını feshetmesi ve dört kez NBA şampiyonluğu yaşayan yıldızın serbest kalması halinde Miami Heat'in potansiyel adreslerden biri olabileceği belirtiliyor.

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