Cavaliers, Max Strus'u takas etmek için çalışmalarını sürdürüyor

Cleveland Cavaliers'ın Max Strus'u takas etme girişimlerine devam ettiği ve tecrübeli oyuncunun 16,7 milyon dolarlık son kontrat yılından çıkarak kadroda yer açmak istediği bildirildi.
Cleveland'ın hedefinde Peyton Watson veya Jonathan Kuminga bulunurken, James Harden ile de yakında yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cleveland Cavaliers, kadrosunda yeni hamlelere yer açabilmek amacıyla Max Strus'u takas etmek için aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.
The Stein Line'dan Marc Stein'ın kaynaklarına göre Cavaliers, Strus'un kontratında kalan 16,7 milyon dolarlık son yıldan çıkarak maaş bütçesinde alan yaratmayı hedefliyor.
Cleveland yönetiminin bu hamleyle birlikte Peyton Watson veya Jonathan Kuminga'dan birini kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Cavaliers, kadro yapılanması kapsamında cuma günü Dennis Schröder'i Charlotte Hornets'a takas etmişti.
Kaynaklar ayrıca Cleveland'ın James Harden ile çok yıllı yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmasının da yakın olduğunu belirtti.
Cavaliers'ın Harden ile yeni kontratı "çok yakında" imzalamasının beklendiği ifade edildi.
Cleveland'ın hedefinde Peyton Watson veya Jonathan Kuminga bulunurken, James Harden ile de yakında yeni bir sözleşme imzalanması bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Cleveland Cavaliers, kadrosunda yeni hamlelere yer açabilmek amacıyla Max Strus'u takas etmek için aktif olarak çalışmalarını sürdürüyor.
The Stein Line'dan Marc Stein'ın kaynaklarına göre Cavaliers, Strus'un kontratında kalan 16,7 milyon dolarlık son yıldan çıkarak maaş bütçesinde alan yaratmayı hedefliyor.
Cleveland yönetiminin bu hamleyle birlikte Peyton Watson veya Jonathan Kuminga'dan birini kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Cavaliers, kadro yapılanması kapsamında cuma günü Dennis Schröder'i Charlotte Hornets'a takas etmişti.
Kaynaklar ayrıca Cleveland'ın James Harden ile çok yıllı yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya varmasının da yakın olduğunu belirtti.
Cavaliers'ın Harden ile yeni kontratı "çok yakında" imzalamasının beklendiği ifade edildi.