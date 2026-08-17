İsmail Kartal'dan Ederson yanıtı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Lyon maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kartal, Brezilyalı kalecileri Ederson'un da bu maçta kadroda yer alacağını açıkladı.
İsmail Kartal, "Ederson, bu maçta kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda." dedi.
Brezilyalı file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'de hiç süre almadı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarındaki maçlarında kaleyi Mert Günok korumuş ancak deneyimli eldivenin sakatlığı sonrası ligdeki Gençlerbirliği maçında kalede Tarık Çetin görev almıştı.
İsmail Kartal, "Ederson, bu maçta kadroda olacak, şu anda oynayabilecek durumda." dedi.
Brezilyalı file bekçisi, bu sezon Fenerbahçe'de hiç süre almadı.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turlarındaki maçlarında kaleyi Mert Günok korumuş ancak deneyimli eldivenin sakatlığı sonrası ligdeki Gençlerbirliği maçında kalede Tarık Çetin görev almıştı.