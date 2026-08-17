Cunningham, LeBron'u Pistons'a neden çağırmadığını açıkladı

Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, serbest oyuncu döneminde LeBron James'i takıma katılması için ikna etmeye çalışmadığını açıkladı.
Cunningham, kariyerinin bu aşamasında James'in kendi istediği kararı vereceğini bildiğini ve bu nedenle yıldız oyuncuyu aramayı düşünmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James'in bu yaz serbest oyuncu olması NBA genelinde büyük hareketlilik yaratırken, birçok takım ve oyuncu dört kez MVP seçilen yıldızı kadrosuna katmak için kişisel olarak devreye girmişti.
Ancak Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, James'in Detroit'i tercih etme ihtimaliyle fazla ilgilenmediğini ve tecrübeli yıldızı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışmadığını açıkladı.
"Sports Seriously" programına konuk olan Cunningham, James'i telefonla arayarak Detroit'i bir sonraki adresi olarak değerlendirmesini istemediğini belirtti:
"LeBron'u aramadım. Bu konuda söyleyeceklerimi duymayı çok da umursayacağını sanmıyorum.
Kariyerinin bu noktasında ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Buna kızmıyorum. Durum bu, onun adına sevindim."
LeBron James, Los Angeles Lakers'a sınırsız serbest oyuncu olarak takıma dönmeyeceğini bildirmesinin ardından sezon arasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves başta olmak üzere birçok takım James için potansiyel adres olarak öne çıkarken, geleceğin Hall of Fame oyuncusuyla anlaşmayı başaran taraf Philadelphia 76ers olmuştu.
James ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan 76ers, Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe ve yeni yıldızı Jaylen Brown'ın da yer aldığı oldukça iddialı bir kadro kurdu.
Cunningham ise James'in Doğu Konferansı'na dönmesinden ve Detroit Pistons'ın yeni rakiplerinden biri haline gelmesinden heyecan duyduğunu belirtti.
Cunningham ayrıca James dışında, sezon arasında başka yıldız oyuncuları Detroit'e gelmeleri için ikna etmeye çalıştığı yönünde çıkan çeşitli haberleri de daha önce yalanlamıştı.
John Collins ve Isaiah Joe'yu kadrosuna katan Pistons, Cunningham liderliğinde 60 galibiyetlik dikkat çekici sezonunun ardından yeni sezonda da aynı çekirdekle başarısını sürdürmeyi hedefliyor.
Cunningham, kariyerinin bu aşamasında James'in kendi istediği kararı vereceğini bildiğini ve bu nedenle yıldız oyuncuyu aramayı düşünmediğini söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LeBron James'in bu yaz serbest oyuncu olması NBA genelinde büyük hareketlilik yaratırken, birçok takım ve oyuncu dört kez MVP seçilen yıldızı kadrosuna katmak için kişisel olarak devreye girmişti.
Ancak Detroit Pistons yıldızı Cade Cunningham, James'in Detroit'i tercih etme ihtimaliyle fazla ilgilenmediğini ve tecrübeli yıldızı takıma gelmesi için ikna etmeye çalışmadığını açıkladı.
"Sports Seriously" programına konuk olan Cunningham, James'i telefonla arayarak Detroit'i bir sonraki adresi olarak değerlendirmesini istemediğini belirtti:
"LeBron'u aramadım. Bu konuda söyleyeceklerimi duymayı çok da umursayacağını sanmıyorum.
Kariyerinin bu noktasında ne yapmak istiyorsa onu yapıyor. Buna kızmıyorum. Durum bu, onun adına sevindim."
LeBron James, Los Angeles Lakers'a sınırsız serbest oyuncu olarak takıma dönmeyeceğini bildirmesinin ardından sezon arasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.
Cleveland Cavaliers, Miami Heat, Golden State Warriors ve Minnesota Timberwolves başta olmak üzere birçok takım James için potansiyel adres olarak öne çıkarken, geleceğin Hall of Fame oyuncusuyla anlaşmayı başaran taraf Philadelphia 76ers olmuştu.
James ile iki yıllığı 8 milyon dolarlık sözleşme imzalayan 76ers, Joel Embiid, Tyrese Maxey, VJ Edgecombe ve yeni yıldızı Jaylen Brown'ın da yer aldığı oldukça iddialı bir kadro kurdu.
Cunningham ise James'in Doğu Konferansı'na dönmesinden ve Detroit Pistons'ın yeni rakiplerinden biri haline gelmesinden heyecan duyduğunu belirtti.
Cunningham ayrıca James dışında, sezon arasında başka yıldız oyuncuları Detroit'e gelmeleri için ikna etmeye çalıştığı yönünde çıkan çeşitli haberleri de daha önce yalanlamıştı.
John Collins ve Isaiah Joe'yu kadrosuna katan Pistons, Cunningham liderliğinde 60 galibiyetlik dikkat çekici sezonunun ardından yeni sezonda da aynı çekirdekle başarısını sürdürmeyi hedefliyor.