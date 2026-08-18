Selçuk Şahin: 'Daha erken bitirmeliydik'

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında evinde Boluspor'u 2-0 yenen Batman Petrolspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, "Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden, mücadelesinden dolayı çok mutluyum." dedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Şahin, Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Maçın genel gidişatından memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:
"İkinci golü çok daha erken bulsak çok daha rahat bir maç oynayabilirdik. 1-0 her zaman ister istemez korunması gereken bir skor havası veriyor. Dediğim gibi 2'yi daha erken bulmalıydık. Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden ve mücadelesinden dolayı çok mutluyum."
Maçın genel gidişatından memnuniyet duyduğunu belirten Şahin, şöyle konuştu:
"İkinci golü çok daha erken bulsak çok daha rahat bir maç oynayabilirdik. 1-0 her zaman ister istemez korunması gereken bir skor havası veriyor. Dediğim gibi 2'yi daha erken bulmalıydık. Pozisyona giriyoruz. Şanslarımız oluşuyor ama daha erken bitirebilecek vuruşlar bir türlü yapamadık. Genel anlamda oyundan, oyuncuların isteğinden ve mücadelesinden dolayı çok mutluyum."