Batman Petrolspor evinde hata yapmadı!

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor, evinde Boluspor'u ağırladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Batman Şehir Stadı'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.
Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 34'üncü dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor, 90+3'üncü dakikada Mickael Biron'un attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.
Batman Petrolspor, puanını 4'e yükseltti. Boluspor'un ise 2 haftanın sonunda puanı bulunmuyor.
Ligde bir sonraki hafta Batman Petrolspor, Sarıyer'e konuk olacak. Boluspor ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Murathan Çomoğlu, Erdoğan Çak
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Devran Bozardıç (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Imeri, Pedrinho (Dk. 60 Cissokho), Oğuz Gürbulak (Dk. 91 Buğra Çağıran), Jo, Biron, Benny (Dk. 60 Polat Yaldır), Cordova (Dk. 83 Gökhan Altıparmak)
Boluspor: Tafas, Cuesta, Tolunay Artuç (Dk. 71 Ege Özkayımoğlu), Rivas, Escobar, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 64 Alptekin Çaylı), Abdulsamet Kırım (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir-Dk. 83 Bertu Alican Özyürek), Diaz Lopez, Zeki Dursun (Dk. 64 Muhammed Mert), Argüello, Gökhan Akkan
Goller: Dk. 34 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 90+4 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Pedrinho, Dk. 49 Cordova, Dk. 58 Biron, Dk. 72 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Buğra Çağıran (Batman Petrolspor), Dk. 49 Cuesta, Dk. 58 Zeki Dursun, Dk. 68 Tolunay Artuç, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Boluspor)
Maça etkili başlayan Batman Petrolspor, 34'üncü dakikada Pedrinho'nun penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi. Maçın ikinci yarısında Batman Petrolspor, 90+3'üncü dakikada Mickael Biron'un attığı golle skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmayınca maç bu skorla sona erdi.
Batman Petrolspor, puanını 4'e yükseltti. Boluspor'un ise 2 haftanın sonunda puanı bulunmuyor.
Ligde bir sonraki hafta Batman Petrolspor, Sarıyer'e konuk olacak. Boluspor ise Mardin 1969 Spor'u ağırlayacak.
Stat: Batman Şehir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Murathan Çomoğlu, Erdoğan Çak
Batman Petrolspor: Çağlar Şahin Akbaba, Yasir Subaşı, Doria, Devran Bozardıç (Dk. 46 Mücahit Albayrak), Imeri, Pedrinho (Dk. 60 Cissokho), Oğuz Gürbulak (Dk. 91 Buğra Çağıran), Jo, Biron, Benny (Dk. 60 Polat Yaldır), Cordova (Dk. 83 Gökhan Altıparmak)
Boluspor: Tafas, Cuesta, Tolunay Artuç (Dk. 71 Ege Özkayımoğlu), Rivas, Escobar, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 64 Alptekin Çaylı), Abdulsamet Kırım (Dk. 64 Yusuf Can Esendemir-Dk. 83 Bertu Alican Özyürek), Diaz Lopez, Zeki Dursun (Dk. 64 Muhammed Mert), Argüello, Gökhan Akkan
Goller: Dk. 34 Pedrinho (Penaltıdan), Dk. 90+4 Biron (Batman Petrolspor)
Sarı kartlar: Dk. 2 Pedrinho, Dk. 49 Cordova, Dk. 58 Biron, Dk. 72 Yasir Subaşı, Dk. 90+4 Buğra Çağıran (Batman Petrolspor), Dk. 49 Cuesta, Dk. 58 Zeki Dursun, Dk. 68 Tolunay Artuç, Dk. 76 Yusuf Can Esendemir (Boluspor)