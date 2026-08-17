Beşiktaş'ta Avrupa kadrosu değişti!

Beşiktaş'ta yeni transfer Dusan Vlahovic, Kauno Zalgiris maçları öncesinde UEFA listesine eklendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Sırp golcüyü Avrupa kadrosuna dahil ederken Vlahovic, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun görev vermesi halinde Kauno Zalgiris karşılaşmalarında forma giyebilecek. Hradec Kralove maçlarının kadrosunda bulunan Felix Uduokhai ise listeden çıkarıldı.
Beşiktaş'ın UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djálo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık
Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olatan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.
Beşiktaş'ın UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Alexander Nübel, Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar
Defans: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djálo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Michael Murillo, Mustafa Yortaç, Cumali Gürsel, Asım Işık
Orta saha: Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Salih Özcan, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olatan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim, Fahri Ay
Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Bircan, Semih Kılıçsoy
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Perşembe günü Kauno Zalgiris'i ağırlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Stieler yönetecek.