Aleksey Batrakov, Galatasaray için geliyor!

Galatasaray, yeni 10 numarasını Rusya'da buldu. Sarı-kırmızılılar, bir süredir transfer gündeminde yer alan Aleksey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşma sağladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Rus gazeteci Ivan Karpov'un aktardığı bilgilere göre Galatasaray, genç futbolcu için 25 milyon euro bonservis ödeyecek. Anlaşmada ayrıca 4 milyon euro bonus ve oyuncunun gelecekteki satışından %10 pay bulunuyor.





Ödemelerin taksitler halinde gerçekleştirileceği ve son taksidin Aralık 2027'yi geçmeyeceği belirtildi.



İSTANBUL'A GELİYOR



Öte yandan HT Spor'un haberine göre; Aleksey Batrakov'un yarın (18 Ağustos Salı günü) Galatasaray için İstanbul'a gelmesi bekleniyor.





OKAN BURUK FAKTÖRÜ

Galatasaray'ın Batrakov transferinde mutlu sona ulaşmasında teknik direktör Okan Buruk'un önemli rol oynadığı öğrenildi.





Yaklaşık bir aydır transfer için masada bulunan sarı-kırmızılılar, Buruk'un genç oyuncuyla kurduğu bire bir iletişim sayesinde Batrakov'u ikna etmeyi başardı.





Tecrübeli teknik adam, daha önce Victor Osimhen ve Leroy Sane transferlerinde olduğu gibi Batrakov'la da doğrudan iletişim kurdu. Rus 10 numarayla görüntülü görüşme gerçekleştiren Buruk, genç oyuncuya Galatasaray'daki planlarını, oyun sistemini ve kendisinden beklentilerini anlattı.





Fransa, İtalya ve İspanya'dan da talipleri bulunan Batrakov, tercihini Galatasaray'dan yana kullandı. Genç futbolcunun bu kararını Lokomotiv Moskova'ya iletmesinin ardından taraflar arasındaki görüşmeler hız kazandı.





SON MAÇINA ÇIKTI, VEDA ETTİ

Batrakov, cuma günü Lokomotiv Moskova formasıyla son maçına çıktı. Orenburg karşılaşmasında takımının formasını giyen 21 yaşındaki oyuncu, mücadelede golünü atarak Rus ekibine veda etti.





Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın Çorum FK ile oynadığı mücadeleyi takip eden Batrakov'un, sarı-kırmızılıların maçını izlemeye başladığı öğrenildi.





ERZURUMSPOR MAÇINDA KADRODA

Galatasaray'ın yeni transferi Batrakov'un bu hafta İstanbul'a gelerek takıma katılması bekleniyor.





21 yaşındaki futbolcunun gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Erzurumspor deplasmanında Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alması planlanıyor.



Sarı-kırmızılılar böylece Dries Mertens'in ayrılığının ardından uzun süredir aradığı 10 numara pozisyonuna genç ve yüksek potansiyelli bir ismi kazandırmış olacak.



SEZON PERFORMANSI



21 yaşındaki Rus 10 numara, bu sezon 5 maça çıktı ve 1 gol - 1 asistlik katkı sağladı.



Geçen sezon ise 36 maçta 17 gol - 12 asistlik performans sergilemişti.



PİYASA DEĞERİ



Batrakov'un Transfermarkt'ta 28 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.







