Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine dahil etti

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Olimpik Lyon maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA kadrosuna dahil edildi. Daha önce listede yer alan Sidiki Cherif ise kadrodan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmaları için bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan,
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kanté, Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene
Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmaları için bildirdiği kadro şu şekilde:
Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok
Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan,
Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kanté, Talisca
Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene