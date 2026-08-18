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Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine dahil etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Lyon'u ağırlayacak Fenerbahçe'de yeni transfer Romelu Lukaku, Sidiki Cherif yerine UEFA listesine eklendi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 18 Ağustos 2026 00:11 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 01:12
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe, Romelu Lukaku'yu UEFA listesine dahil etti
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda karşılaşacağı Olimpik Lyon maçları öncesinde UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesini güncelledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Romelu Lukaku, UEFA kadrosuna dahil edildi. Daha önce listede yer alan Sidiki Cherif ise kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe'nin Lyon karşılaşmaları için bildirdiği kadro şu şekilde:

Kaleciler: Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok

Defans: Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Aké, Mert Müldür, Nélson Semedo, Milan Škriniar, Archie Brown, Levent Mercan,

Orta saha: İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, N'Golo Kanté, Talisca

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Dorgeles Nene  

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