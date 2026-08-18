Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Yeni transfer Muhammed Salah da kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal
Forvet: Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.
Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Yeni transfer Muhammed Salah da kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:
Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana
Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral
Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal
Forvet: Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.