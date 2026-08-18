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Trabzonspor'un UEFA listesi belli oldu! Muhammed Salah kararı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros'u konuk edecek Trabzonspor'un UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Muhammed Salah da kadroda yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 21:54 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 01:36
Trabzonspor'un UEFA listesi belli oldu! Muhammed Salah kararı
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Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Ferencvaros ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 20 Ağustos Perşembe günü Papara Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşma öncesinde bordo-mavili ekibin UEFA'ya bildirdiği oyuncu listesi belli oldu. Yeni transfer Muhammed Salah da kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un Ferencvaros maçı için UEFA listesi şu şekilde:

Kaleciler: Ahmet Doğan Yıldırım, Andre Onana

Defans: Samet Akaydin, Stefan Savic, Mustafa Eskihellaç, Wagner Pina, Chibuike Nwaiwu, Cenk Özkacar, Sidny Lopes Cabral

Orta saha: Ernest Muçi, Benjamin Bouchouari, Ozan Tufan, Ruslan Malinovskyi, Tim Jabol Folcarelli, Melih Kabasakal

Forvet: Muhammed Salah, Umut Nayir, Paul Onuachu, Rene Mitongo, Aral Şimşir, Noah Saviolo, Metehan Mimaroğlu.  

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