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Michy Batshuayi'nin yeni adresi Suudi Arabistan

Ülkemizde Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da formalarını giyen Michy Batshuayi, Eintracht Frankfurt'tan Suudi Arabistan ekibi Abha Club'a transfer oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 19:58 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ağustos 2026 19:59
Haber: Sporx.com
Michy Batshuayi'nin yeni adresi Suudi Arabistan
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Süper Lig'de Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş formaları giyerek Türk futbolunda iz bırakan Michy Batshuayi, kariyerinde yeni bir maceraya adım attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

YENİ DURAĞI SUUDİ ARABİSTAN

Son olarak Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta görev yapan Belçikalı santrfor, Suudi Arabistan temsilcisi Abha Club ile el sıkıştı. 32 yaşındaki golcü, yeni kulübüyle resmi sözleşmeye imza atarak transferini tamamladı.

AVRUPA'NIN ÖNEMLİ KULÜPLERİNDE OYNADI

Kariyeri boyunca Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia ve Marsilya gibi Avrupa futbolunun önemli takımlarında forma giyen deneyimli oyuncu, Türkiye macerasında ise sırasıyla Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynadı. Batshuayi, üç büyük kulübün formasını da giyerek dikkat çeken bir kariyer istatistiğine imza attı.

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