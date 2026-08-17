Real Madrid altyapısından 124,5 milyon euroluk dev gelir!

Real Madrid, transfer döneminde kadrosunu önemli isimlerle güçlendirirken, altyapısından yetişen oyuncular üzerinden de dikkat çekici bir gelir elde etti. İspanyol devi, La Fabrica'dan çıkan 6 futbolcunun satışından toplam 124,5 milyon euro kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Real Madrid'in altyapısından yetişen oyuncular arasında en yüksek bonservis bedeliyle takımdan ayrılan isim Nico Paz oldu. Arjantinli futbolcu, 66 milyon euro karşılığında Como'ya transfer oldu. Paz'ın ardından Gonzalo Garcia geldi. Genç forvet, 40 milyon euro bonservis bedeliyle Fulham'ın yolunu tuttu.
Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Cesar Palacios da kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı. Palacios, 10 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olurken, böylece Londra ekibi Real Madrid'den aynı yaz iki altyapı oyuncusunu kadrosuna kattı.
İSPANYA'DA KALDILAR
Real Madrid'in altyapısından yetişen Fran Garcia, 4 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu. Bir diğer genç oyuncu Mario Martin ise 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Getafe'nin yolunu tuttu.
Kaleci Fran Gonzalez de Real Madrid'den ayrılan isimler arasında yer aldı. Genç file bekçisi, 1 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
124,5 MİLYON EURO GELİR
Böylece Real Madrid, bu 6 oyuncunun transferinden toplam 124,5 milyon euro gelir sağladı:
Nico Paz → Como: 66 milyon euro
Gonzalo Garcia → Fulham: 40 milyon euro
Cesar Palacios → Fulham: 10 milyon euro
Fran Garcia → Real Betis: 4 milyon euro
Mario Martin → Getafe: 3,5 milyon euro
Fran Gonzalez → Sevilla: 1 milyon euro
Real Madrid'in altyapıdan oyuncu yetiştirip bu futbolcuları yüksek bonservis bedelleriyle göndermesi, kulübün transfer politikasındaki ekonomik modelin de önemli bir parçası haline geldi.
Özellikle Nico Paz'ın 66 milyon euroluk satışı, bu listedeki diğer oyuncuların transfer bedellerinin toplamına yaklaşan bir gelir oluşturdu. Gonzalo Garcia'nın 40 milyon euroluk transferiyle birlikte Real Madrid, yalnızca bu iki oyuncudan 106 milyon euro elde etmiş oldu.
İspanyol kulübü, bir yandan yıldız isimlere büyük yatırımlar yaparken diğer yandan altyapısından yetişen futbolcuların satışlarından elde ettiği gelirlerle transfer harcamalarının önemli bölümünü finanse ediyor. 2026 yazında La Fabrica'nın ekonomik katkısı da bu nedenle yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu.
Real Madrid'in bir diğer genç oyuncusu Cesar Palacios da kariyerine İngiltere'de devam etme kararı aldı. Palacios, 10 milyon euro karşılığında Fulham'a transfer olurken, böylece Londra ekibi Real Madrid'den aynı yaz iki altyapı oyuncusunu kadrosuna kattı.
İSPANYA'DA KALDILAR
Real Madrid'in altyapısından yetişen Fran Garcia, 4 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu. Bir diğer genç oyuncu Mario Martin ise 3,5 milyon euro bonservis bedeliyle Getafe'nin yolunu tuttu.
Kaleci Fran Gonzalez de Real Madrid'den ayrılan isimler arasında yer aldı. Genç file bekçisi, 1 milyon euro karşılığında Sevilla'ya transfer oldu.
124,5 MİLYON EURO GELİR
Böylece Real Madrid, bu 6 oyuncunun transferinden toplam 124,5 milyon euro gelir sağladı:
Nico Paz → Como: 66 milyon euro
Gonzalo Garcia → Fulham: 40 milyon euro
Cesar Palacios → Fulham: 10 milyon euro
Fran Garcia → Real Betis: 4 milyon euro
Mario Martin → Getafe: 3,5 milyon euro
Fran Gonzalez → Sevilla: 1 milyon euro
Real Madrid'in altyapıdan oyuncu yetiştirip bu futbolcuları yüksek bonservis bedelleriyle göndermesi, kulübün transfer politikasındaki ekonomik modelin de önemli bir parçası haline geldi.
Özellikle Nico Paz'ın 66 milyon euroluk satışı, bu listedeki diğer oyuncuların transfer bedellerinin toplamına yaklaşan bir gelir oluşturdu. Gonzalo Garcia'nın 40 milyon euroluk transferiyle birlikte Real Madrid, yalnızca bu iki oyuncudan 106 milyon euro elde etmiş oldu.
İspanyol kulübü, bir yandan yıldız isimlere büyük yatırımlar yaparken diğer yandan altyapısından yetişen futbolcuların satışlarından elde ettiği gelirlerle transfer harcamalarının önemli bölümünü finanse ediyor. 2026 yazında La Fabrica'nın ekonomik katkısı da bu nedenle yeniden gündemin önemli başlıklarından biri oldu.