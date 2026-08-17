Julio Enciso, Ipswich Town'a imza attı!

Strasbourg forması giyen Julio Enciso, Premier Lig'e transfer oldu! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ipswich Town, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Strasbourg ile anlaşma sağladı ve transferi resmi olarak duyurdu.
Ipswich Town, Paraguaylı oyuncunun transferi için bonuslar dahil 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Enciso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Enciso, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.
Ipswich Town, Paraguaylı oyuncunun transferi için bonuslar dahil 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Enciso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ
Enciso, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.
SEZON PERFORMANSI
Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.