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Julio Enciso, Ipswich Town'a imza attı!

Ipswich Town, Strasbourg forması giyen Julio Enciso'yu kadrosuna kattı. İngiliz ekibi, Enciso transferini resmen duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 17:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Julio Enciso, Ipswich Town'a imza attı!
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Strasbourg forması giyen Julio Enciso, Premier Lig'e transfer oldu! Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ipswich Town, 22 yaşındaki futbolcunun transferi için Strasbourg ile anlaşma sağladı ve transferi resmi olarak duyurdu.

Ipswich Town, Paraguaylı oyuncunun transferi için bonuslar dahil 30 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Enciso ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

GALATASARAY'IN GÜNDEMİNE GELDİ

Enciso, transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

SEZON PERFORMANSI

Strasbourg forması altında geride kalan sezonda 42 maçta süre bulan Paraguaylı futbolcu, 12 gol attı ve 9 asist yaptı.



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