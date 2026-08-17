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Amedspor, Galatasaraylı Ali Turap Bülbül'ü transfer etti

Trendyol Süper Lig'e Erzurumspor galibiyetiyle başlayan Amedspor, Galatasaray'ın genç sağ beki Ali Turap Bülbül'ü kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 19:13
Haber: Sporx.com
Amedspor, Galatasaraylı Ali Turap Bülbül'ü transfer etti
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen Ali Turap Bülbül'ü transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

Yeşil-kırmızılı kulüp, genç sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

BİLGİLENDİRME

Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.

SÜPER LİG'E GALİBİYETLE BAŞLADI

Amedspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Erzurumspor'u mağlup ederek sezona 3 puanla başlamıştı. Diyarbakır ekibi, Ali Turap Bülbül transferiyle kadrosunu güçlendirdi.

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