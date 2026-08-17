Amedspor, Galatasaraylı Ali Turap Bülbül'ü transfer etti

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Galatasaray forması giyen Ali Turap Bülbül'ü transfer ettiğini açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Yeşil-kırmızılı kulüp, genç sağ bek ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Amedspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BİLGİLENDİRME
Kulübümüz, 2026–2027 sezonu kadro planlaması kapsamında, Galatasaray forması giyen sağ bek Ali Turap Bülbül ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Ali Turap Bülbül'e Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeşil-kırmızı formamız altında başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz.