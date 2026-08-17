Beşiktaş'tan gizemli paylaşım serisinin ikincisi

Beşiktaş'ın resmi sosyal medya hesabından yapılan gizemli paylaşımlara bir yenisi daha eklendi.



Siyah-beyazlı kulüp, gece yarısı paylaştığı "sneak peek 1." mesajının ardından saat 18.00'de "sneak peek 2." notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

İlk paylaşımda üzerinde Beşiktaş logosu bulunan antika bir telefon görseline yer veren siyah-beyazlılar, ikinci paylaşımda ise gökyüzünde kanatlarını açarak uçan bir kartal fotoğrafı kullandı.





KANAT TRANSFERİ YORUMLARI

Beşiktaş'ın ikinci paylaşımı da taraftarların transfer beklentisini artırdı.





Özellikle kanatlarını açmış uçan kartal görseli, sosyal medyada "kanat transferi" şeklinde yorumlanmaya başladı. Siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün yeni bir kanat oyuncusunun transferini duyurmaya hazırlandığı görüşünü dile getirdi.





Paylaşımda yer alan "sneak peek 2." ifadesi de bu yorumları güçlendirdi. Ancak Beşiktaş tarafından henüz görselin ne anlama geldiğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.





İLK PAYLAŞIM VLAHOVIC'İ DE AKLA GETİRMİŞTİ

Beşiktaş'ın gece yarısı yaptığı ilk paylaşımın ardından bazı taraftarlar, antika telefon görselinin siyah-beyazlıların yeni transferi Dusan Vlahovic için hazırlanan tanıtım çalışmasından bir kare olduğunu yorumlamıştı.





İkinci paylaşımda kullanılan kanatlarını açmış kartal görseli ise bu kez farklı bir mesaj olarak değerlendirildi. Taraftarların bir bölümü, görselin özellikle yeni bir kanat oyuncusuna işaret ettiğini savundu.





Sosyal medyada "Kanatları açmış bir kartal" ve "Kanat transferi" yorumları öne çıkarken, Beşiktaş'ın gizemli paylaşım serisinin hangi gelişmeye işaret ettiği merak konusu oldu.





BEŞİKTAŞ 5'TE 5 YAPTI

Beşiktaş, Vincenzo Italiano yönetiminde oynadığı son 5 resmi karşılaşmanın tamamını gol yemeden kazandı.





Siyah-beyazlılar, Avrupa elemelerinde Midtjylland ve Hradec Kralove ile oynadığı toplam 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılırken, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında da Eyüpspor'u 1-0 mağlup etti.





Transfer döneminde Alexander Nübel, Dusan Vlahovic, Leandro Trossard ve Salih Özcan'ı kadrosuna katan Beşiktaş'ta transfer çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, peş peşe gelen gizemli paylaşımlar da taraftarların merakını artırdı.



Siyah-beyazlıların "sneak peek" serisinin üçüncü paylaşımında neye yer vereceği ve bunun bir transfer duyurusuna dönüşüp dönüşmeyeceği bekleniyor.







