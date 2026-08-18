Süper Lig'de ilk haftanın en gollü maçı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 3. dakikasında Göztepe, Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti.
Samsunspor, mücadelenin 30. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın golüyle skoru 2-1'e getirerek öne geçti.
İlk yarı, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken Göztepe, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji kullandığı penaltıyı bu kez gole çeviremedi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle bir kez daha öne geçti.
Mücadelenin 90. dakikasında ise Celil Yüksel,90. dakikada Samsunspor'a beraberliği getiren golü attı.
Ligin 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
İLK HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI
Samsunspor-Göztepe karşılaşması, toplam 6 golle Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının en gollü maçı oldu. İlk haftada oynanan diğer karşılaşmaların hiçbirinde 6 gol barajına ulaşılamadı.
İŞTE İLK HAFTANIN SONUÇLARI
Samsunspor 3-3 Göztepe
Çorum FK 2-2 Galatasaray
Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor
Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor
Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Başakşehir 2-0 Kocaelispor
Amed SK 3-0 Erzurumspor FK
Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.
30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.
43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
Maçın 3. dakikasında Göztepe, Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti.
Samsunspor, mücadelenin 30. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.
Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın golüyle skoru 2-1'e getirerek öne geçti.
İlk yarı, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken Göztepe, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 58. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji kullandığı penaltıyı bu kez gole çeviremedi.
Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle bir kez daha öne geçti.
Mücadelenin 90. dakikasında ise Celil Yüksel,90. dakikada Samsunspor'a beraberliği getiren golü attı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı.
🚀Celil Yüksel'in 90. dakikada Samsunspor'a 1 puanı getiren harika golü! pic.twitter.com/S6Xh4mUsAo https://t.co/3bhRrXXy3X
— Sporx (@sporx) August 17, 2026
Ligin 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
İLK HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI
Samsunspor-Göztepe karşılaşması, toplam 6 golle Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının en gollü maçı oldu. İlk haftada oynanan diğer karşılaşmaların hiçbirinde 6 gol barajına ulaşılamadı.
İŞTE İLK HAFTANIN SONUÇLARI
Samsunspor 3-3 Göztepe
Çorum FK 2-2 Galatasaray
Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor
Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor
Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor
Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe
Başakşehir 2-0 Kocaelispor
Amed SK 3-0 Erzurumspor FK
Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.
30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.
43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Misafir takımın atağında ceza sahasında Borevkovic'ten seken top Armstrong'un önünde kaldı. İrlandalı futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.
65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.
79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.
90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)
Goller:, Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)
52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.
65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.
79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.
90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.
Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay
Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji
Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)
Goller:, Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)