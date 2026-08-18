17 Ağustos
Samsunspor-Göztepe
3-3
17 Ağustos
Batman Petrolspor-Boluspor
2-0
17 Ağustos
Deportivo-Elche
1-1
17 Ağustos
Casa Pia-Benfica
0-7
17 Ağustos
Cardiff City-Wrexham
1-1

Süper Lig'de ilk haftanın en gollü maçı!

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor'un Göztepe'yi konuk ettiği maç 3-3 berabere bitti.Samsunspor-Göztepe karşılaşması, toplam 6 golle ligin 1. haftasının en gollü maçı oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 17 Ağustos 2026 23:29 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Ağustos 2026 00:21
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de ilk haftanın en gollü maçı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor, Göztepe'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı. 

Maçın 3. dakikasında Göztepe, Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti.

Samsunspor, mücadelenin 30. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında ev sahibi ekip, Emre Kılınç'ın golüyle skoru 2-1'e getirerek öne geçti.

İlk yarı, Samsunspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona ererken Göztepe, ikinci yarının hemen başında, 46. dakikada Sinclair Armstrong'un attığı golle skoru 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 58. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji kullandığı penaltıyı bu kez gole çeviremedi. 

Dakikalar 65'i gösterdiğinde ise Göztepe, Efkan Bekiroğlu'nun golüyle bir kez daha öne geçti.

Mücadelenin 90. dakikasında ise Celil Yüksel,90. dakikada Samsunspor'a beraberliği getiren golü attı. 

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı. 

Ligin 2. haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

İLK HAFTANIN EN GOLLÜ MAÇI

Samsunspor-Göztepe karşılaşması, toplam 6 golle Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının en gollü maçı oldu. İlk haftada oynanan diğer karşılaşmaların hiçbirinde 6 gol barajına ulaşılamadı.

İŞTE İLK HAFTANIN SONUÇLARI

Samsunspor 3-3 Göztepe

Çorum FK 2-2 Galatasaray

Kasımpaşa 1-1 Trabzonspor

Konyaspor 0-1 Çaykur Rizespor

Gaziantep FK 1-1 Alanyaspor

Gençlerbirliği 2-1 Fenerbahçe

Başakşehir 2-0 Kocaelispor

Amed SK 3-0 Erzurumspor FK

Beşiktaş 1-0 Eyüpspor

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Samsunspor defansından seken top ceza sahasında Matos'un önünde kaldı. Bu futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

19. dakikada Diabate'nin hatasında ceza sahasında topla buluşan Miroshi, kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Okan Kocuk'tan seken top tekrar Miroshi'ye çarparak auta çıktı.

30. dakikada Samsunspor skoru 1-1 yaptı. Ev sahibi takımın atağında ceza sahasında top Taha Altıkardeş'in eline çarptı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji, kaleci Gugeshashvili ile meşin yuvarlağı farklı köşelere gönderdi.

43. dakikada ev sahibi takım 2-1 öne geçti. Mendes'in pasında ceza sahasında topla buluşan Emre Kılınç, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


46. dakikada Göztepe 2-2 eşitliği yakaladı. Misafir takımın atağında ceza sahasında Borevkovic'ten seken top Armstrong'un önünde kaldı. İrlandalı futbolcu, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

52. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert şutunda top, üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

57. dakikada ev sahibi penaltı atışından yararlanamadı. Mouandilmadji ceza sahasında Allan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. VAR uyarısının ardından hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mouandilmadji'nin şutunda top üst direkten döndü.

65. dakikada misafir takım 3-2 öne geçti. Janderson'un pasında Efkan Bekiroğlu sol çaprazdan aşırtma bir vuruşla topu kaleci Okan Kocuk'un üzerinden ağlara gönderdi.

79. dakikada ceza sahasında Diabate'nin kaptırdığı top Juan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda ağlara giden meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk son anda parmakları ile uzaklaştırdı.

90. dakika Samsunspor skoru 3-3 yaptı. Celil Yüksel, ceza sahası dışından sert bir şutla topu ağlara yolladı.

Karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Kısal, Selahattin Altay

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Diabate, Borevkovic, Tomasson, Yalçın Kayan (Dk. 78 Samed Onur), Celil Yüksel, Makoumbou (Dk. 70 Fatih Kaya), Jarju (Dk. 78 Sekongo), Emre Kılınç, Mouandilmadji

Göztepe: Gugeshashvili, Ege Yıldırım, Taha Altıkardeş, Allan, Arda Okan Kurtulan (Dk. 90+1 Ogün Bayrak), Matos (Dk. 60 Rhaldney), Miroshi, Cherni, Antunes (Dk. 60 Efkan Bekiroğlu), Henrique (Dk. 60 Janderson), Armstrong (Dk. 60 Juan)

Goller:, Dk. 3 Matos, Dk. 46 Armstrong, Dk. 65 Efkan Bekiroğlu (Göztepe), Dk. 30 Mouandilmadji (Penaltıdan), Dk. 43 Emre Kılınç, Dk. 90 Celil Yüksel (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 17 Matos, Dk. 28 Juan (Yedek kulübesinde), Dk. 52 Armstrong, Dk. 57 Allan (Göztepe), Dk. 52 Borevkovic (Samsunspor)

 
 
 

 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.